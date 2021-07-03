بالفيديو.. أكلا 34 شطيرة برغر في 10 دقائق

كان على ملكة مسابقة تناول البرغر السنوية في واشنطن أن تشارك كأس البطولة، الجمعة، مع الفائز بالمركز الثاني العام الماضي بعدما تناول كل منهما 34 شطيرة برغر في 10 دقائق.
ولم تتمكن مولي شولير من التهام عدد الشطائر التي تناولتها العام الماضي، عندما فازت بالمسابقة لتسجل رقمها القياسي البالغ 35 شطيرة.
وتمكن أيضا خصمها السنوي دان كينيدي من التهام 34 شطيرة في البطولة السنوية، التي استضافتها سلسلة مطاعم الوجبات السريعة زد برغر.
وتنافس 14 من أفضل المتسابقين المحترفين في الولايات المتحدة لمعرفة من يمكنه تناول أكبر عدد من شطائر البرغر في 10 دقائق للحصول على جوائز بقيمة 4350 دولارا من ضمنها الجائزة الكبرى وقيمتها 1750 دولارا نقدا.
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