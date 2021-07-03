شغال رابط نتائج البيام 2021 وزارة التربية نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر bem.onec.dz الديوان الوطني

رابط نتائج البيام 2021 الأكثر بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع تحديد وزارة التربية الوطنية لموعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 بالجزائر، حيث سيتم إعلانها رسمياً في الثالث من الشهر الجاري إلكترونياً، فقد انتهت أعمال التصحيح وجاري الآن رصد الدرجات وتجهيز النتيجة للإعلان، عن طريق الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الجهة الرسمية المختصة بإعلان نتائج الشهادات، كما يستطيع أولياء الطلاب استخراج كشف نقاط التلاميذ، من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ الذي أطلقته الوزارة ليتمكن أولياء الأمور من متابعة مستوي الأبناء ودرجاتهم الامتحانية، وكأحد الوسائل الإلكترونية التي تخفف الضغط أثناء عملية البحث عن النتائج، وسنوضح لكم الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة التربية الوطنية لاستخراج نتيجة البيام 2021.

الدخول على الموقع الإلكتروني “onec.dz“.

أو الدخول مباشرةً على “bem.onec.dz“.

كتابة رقم التسجيل.

الضغط على عرض النتائج.

تظهر النتيجة وقت إعلانها.

رابط نتيجة البيام 2021

موعد إعلان نتيجة شهادة المتوسط

بعد أن قام نحو 641187 طالب وطالبة بأداء امتحانات شهادة البيام 2021، خلال الفترة من 15 حتي 17 جوان 2021.

وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحفاظ على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا.

قامت مراكز التصحيح ورصد الدرجات بالعمل على الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات المترشحين.

وكذالك رصد الدرجات أول بأول لتكون النتيجة جاهزة في الموعد المحدد ألا وهو 3/7/2021.

استخراج النتائج إلكترونياً

اهتمت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بتوفير روابط إلكترونية رسمية لاستخراج النتائج، ضمن خطة الوزارة والدولة للتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تحرص الوزارة على سلامة المترشحين والعاملين لديها من عدوي فيروس كوفيد 19، كما توفر على الطلاب وأولياء الأمور الوقت والمجهود في التعرف على النتائج دون الذهاب للمؤسسات التعليمية.

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

هو الجهة الرسمية التي تقوم بتنظيم عملية الامتحانات وإعلان النتائج بالجزائر، حيث يهتم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتوفير أحدث الوسائل التعليمية للتواصل مع مؤسسات التعليم والطلاب وأولياء الأمور، وقد قام الديوان في وقت سابق بإعلان نتائج السانكيام وكذالك نتائج البكالوريا، نظراً لكونه الجهة المختصة بإعلان نتائج الشهادات، ويقوم الديوان برصد النتائج ورفعها على الموقع الإلكتروني للديوان حسب الموعد المحدد للإعلان عن النتائج بالترتيب.

ما زلنا معكم نتابع أخبار نتيجة شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2021، والتي لم تُعلن عتي الآن مما أثار قلق الطلاب وأولياء الأمور، حيث تم الإعلان عن كافة الشهادات سواء شهادة المرحلة الابتدائية وشهادة البكالوريا، وقد انتهت لجان التصحيح والرصد للدرجات من أعمالها وتم تسليم النتيجة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وبالرغم من ذلك لم تحدد وزارة التربية الوطنية الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة.