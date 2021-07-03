جبهة تيجراى تطالب بتحقيق دولى فى مجازر ارتكبتها قوات إثيوبيا فى الإقليم

جدة - نرمين السيد - طالبت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، اليوم السبت، بتحقيق دولى فى المجازر التى ارتكبتها القوات الإثيوبية وميليشياتها فى الحرب على إقليم تيجراى الواقع شمال إثيوبيا.





وحسبما أفادت قناة "العربية" فى أنباء عاجلة، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى أن المعارك لن تتوقف قبل تحرير كافة مناطق إقليم تيجراى من الميليشيات الإثيوبية وميليشياتها، وذلك بعدما تمكنت الجبهة من تحرير العاصمة ميكيلى، بعد أشهر من استيلاء القوات الحكومية الإثيوبية عليها.

كما أكدت جبهة تيجراى أنها ستتعاون مع المنظمات الدولية لإيصال مواد الإغاثة إلى أكثر من مليونى نازح، اضطروا للفرار من الضربات التى شنتها القوات الإثيوبية على الإقليم منذ شهر نوفمبر الماضى.