واشنطن: ملايين الدولارات مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن القوسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، عن مكافأة تصل إلى 4 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات حول القيادى البارز فى تنظيم القاعدة، إبراهيم أحمد محمود القوسى، والذى يتلقى الأوامر من قيادة التنظيم فى إيران.





وحسبما نشر حساب "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية، فى تغريدة عبر "تويتر"، دعت واشنطن إلى تقديم معلومات عن الإرهابى المطلوب للعدالة. وأفادت التغريدة، بأن "هذا الإرهابى ترك بلده السودان، ليتلقى الأوامر من قيادة القاعدة فى إيران، ليعيث خرابًا فى اليمن وأهله"، لافتةً إلى أن القوسى يعرف أيضًا باسم "الشيخ حبيب السودانى"، و"محمد صلاح أحمد". وكان القوسى ظهر فى التسجيلات المصورة لتنظيم القاعدة، يشجع على شن الهجمات المنفردة ضد الولايات المتحدة. ودعت الخارجية الأمريكية إلى الإبلاغ عنه نصيًا عبر "واتساب" أو "تليجرام" أو "سجنال".

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