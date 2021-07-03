رابط نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021 التربية نتائج الثاني عشر إلكترونياً “sso.moe.gov.ae”

رابط نتائج الثانوية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، من الموضوعات الأكثر تداولاً خلال الساعات الأخيرة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، عن موعد إعلان نتائج الصف الثاني عشر واستخراج النتائج إلكترونياً، ضمن خطة الدولة والوزارة في التحول الرقمي لمختلف الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين بالإمارات، فمع الأحداث الأخيرة التي شهدتها الدولة والعالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا، وزيادة أعداد المصابين والوفيات كان الاتجاه للنظام الإلكتروني في التعليم، ونحن معكم اليوم لعرض الروابط الرسمية المخصصة للاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية العامة فتابعونا.

الدخول على الموقع الإلكتروني للنتائج “ss.moe.gov.ae“.

أو الدخول عبر الموقع الإلكتروني معلوماتي “maaloumati.moe.gov.ae“.

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روابط استخراج نتائج الشهادة الثانوية العامة 2021

نتائج الصف الثاني عشر 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، موعد إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة الصف الثاني عشر 2021، بأن يكون يوم الأحد الموافق الرابع من شهر يوليو الجاري، على أن تكون متوافرة عبر رابط نتائج الثانوية العامة الموضح بعاليه، وقد حددت الوزارة مواعيد ظهور نتائج باقي المراحل وأعلنت ذلك عبر موقعها الرسمي على تويتر.

وزارة التربية والتعليم الإماراتية

تسعي الوزارة لرفع كفاءة العملية التعليمية بمختلف مراحلها، وخلق جيل من الطلبة والطالبات قادر على المنافسة مع مختلف البلدان المجاورة بل والعالم، فنجد التحول الرقمي الذي تنتهجه الإمارات حالياً هو الطريق للوصول للعالمية، وتم تفعيل هذا الأسلوب في عرض نتائج الطلاب لمختلف المراحل، حيث ستكون نتائج الصف الثاني عشر متاحة إلكترونياً منعاً للاختلاط والتزاحم وتوفيراً للوقت والمجهود، في الذهاب للمدارس أو المؤسسات التعليمية.

نتائج الثانوية العامة

شهادة الثانوية العامة من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب في الإمارات، فهي المرحلة المؤهلة للدخول للجامعة، لذلك تنعقد عليها العديد من الآمال للوصول للجامعة والكلية التي يحلم بها كل طالب وطالبة، بالإضافة لكونها مرحلة تعليمية يكتسب من خلالها الطالب العديد من المعلومات والخبرات خلال سنوات دراسته، تساعده في استكمال حياته الدراسية فيما بعد والوصول للمستوي التعليمي الذي يرغب فيه.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

تقوم بمتابعة عملية التعليم خلال المراحل قبل الجامعي، وتعمل على تقويم ورفع مستوي التعليم في الإمارات، فنجد عمليات إصلاح مستمرة لمختلف مراحل التعليم منذ 1962 وحتي الآن، وتهتم المؤسسة بتوفير البنية التحتية للمدارس والمؤسسات التعليمية، ومنها التطوير الذي تشهده المرحلة الثانوية.