وزارة التربية والتعليم الكويتية كيفية عمل حساب في منصة فضاء 2021

العديد من الطلاب والطالبات في دولة الكويت قاموا بطرح العديد من الاسئلة بشان التسجيل في المنصة التابعة لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية , حيث تعتبر هي المنصة الاهم , سوف نستعرض معكم طريقة التسجيل والدخول الي المنصة والرابط الخاص بها , تقوم المنصه بتوفير العديد من المزايا سواء اكان للطلاب التابعين للمنصة او هيئة التعليم او المدرسين بها , لذلك تابعوا معنا الاتي من خلاا هذه المقالة وموقع ثقفني.

تم الاطلاق والتصريح عن البوابة الاكترونية الكويتية من قبل وزارة التربية والتعليم في الكويت , و تسمي هذة القناة باسم قناة فضاء التعليمية , وتعمل عن طريق عدة برامج تسهل علي الطلاب مشاهدة الحصص وعمل الواجبات وتتم متابعتهم من قبل المدرسين ويمكنهم التفاعل في المنصة والعديد من المزايا الاخري , وتعمل وزارة التربية والتعليم في الكويت علي تقديم التطوير الدائم للمنصة من اجل استكمال الدراسة عن بعد بسبب تفشي الوباء الجديد (فيروس كورونا المستجد ) , تعمل الدولة بكل جهدها من اجل تقليل تفشي الوباء والسيطرة عليه من اجل سلامة المواطنين والطلاب والمعلمين

اصبح يمكنك الحصول علي الدروس بكل سهوله ومن منزلك عن طريق جهازك المحمول والان اليك الطريقة :

اولا قم بالدخول الي منصة الكويت التعليمية .

ثانيا من مواجهة الموقع الموقع قم باختيار كلمة السر

ثالثا سواء اكنت طالبا ام معلما قم بادخال الرقم المدني الخاص بك في المكان المخصص

رابعا سواء اكنت طالبا ام معلما انقر علي كلمة بحث وقم بادخال رقم المسلسل التابع لك

خامسا اضعط علي كلمة بحث وقم بادخال السر الخاص بك

سادسا قم بتأكيد كلمة المرور وقم بالضغط علي كلمة حفظ

سابعا قم بالرجوع الي الواجهة الرئسية من جديد ثم قم بالدخول الي الدروس الافتراضية

ثامنا قم بكتابة حرف S ثم MOE.EDU.KW

تاسعا قم بالضغط علي التالي وادخل كلمة المرور

وفي الاخير قم بتسجيل الدخول

هذة كانت خطوات التسجيل , وقامت الوزارة ايضا بالتصريح عن العديد من البرامج من اجل تسهيل العملية التعليمية علي جميع الطلاب من مختلف الصفوف.