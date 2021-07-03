التسجيل في جامعة الملك خالد لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم 1442، فقد أعلنت الجامعة عن بداية فتح باب التقديم والقبول لدرجة البكالوريوس والدبلوم من خلال البوابة الإلكترونية التي سوف تقوم باستقبال جميع طلبات الانضمام بالجامعة لكل من البكالوريوس والدبلوم وذلك لجميع الأفراد من خريجي أو خريجات الثانوية العامة وذلك من أجل العام الدراسي الجامعي للعام القادم 1443هـجرياً، وقد أعلن الدكتور عبد المحسن بن عيد القرني عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد بأن القبول والتسجيل سوف يستمر حتي يوم 28 من شهر ذي القعدة من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للكلية، وسوف نوضح لكم إجراءات وطريقة التسجيل في جامعة الملك خالد لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم 1442.

طريقة التسجيل في جامعة الملك خالد لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم 1442

أكد عميد الكلية أن القبول بالجامعة لا يعتمد فقط على الموعد الخاص بتقديم الطلب، بل هناك مفاضلة تتم بناءً علي نسب القبول التي تؤهل كل طالب أو من خلال النسب الموزونة التي يتم اعتمادها من خلال كل تخصص، بالإضافة الي حيثيات ترتيب المتقدم للرغبات، وقد تم الإعلان عن أن احتساب النسبة المؤهلة لجميع التخصصات سوف تكون من خلال مقدار النسب التالية (نسبة 30% وذلك وفق المعدل التراكمي الخاص للثانوية العامة، ونسبة 30% خاص باختبار القدرات العامة، ونسبة 40% خاصة باختبار القدرات التحصيلي، علي أن يتم احتساب النسبة الموزونة من خلال المعادلة نسبة 50% المعدل التراكمي الخاص بالثانوية العامة، ونسبة 50% خاص باختبار القدرات، وقد تم التأكيد بأنه سوف يتم تحديث وتجديد النتائج الخاصة باختبارات القدرات والاختبار التحصيلي لجميع الأفراد المتقدمين بطريقة آلية من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة وذلك لمن لديه طلب قبول خاص به في الجامعة بدون ضرورة إجراء مراجعة لعمادة القبول وذلك حتى التاريخ الخاص بإغلاق بوابة القبول الإلكترونية، علي أن لا يتم النظر في أي درجة أخري بعد إجراءات غلق بوابة التقديم.

تفاصيل نتائج الترشيح الخاصة بالقبول

سوف يتم إعلان النتائج الخاصة بالترشيح النهائي للقبول في يوم 30 ذي القعدة، علي أن يتم توفير ما يتبقى من مقاعد من خلال خدمة القبول الفوري مع توافر إجراءات تغيير القبول بواسطة البوابة الإلكترونية بداية من يوم 2 ذي الحجة، حتي يوم 18 من نفس الشهر.