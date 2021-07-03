فيديو لفاجعة تهز اليابان.. انهيار طيني سحق المنازل قرب طوكيو

فقد 19 شخصا في العاصمة اليابانية طوكيو، السبت، إثر انهيار طيني قوي يحمل طوفانا من المياه السوداء والحطام اجتاح صفوفا من المنازل غربي طوكيو.

وجاء الانهيار الطيني المدمر بعد هطلت أمطار غزيرة على المنطقة، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

ودُفنت عشرات المنازل في أتامي، وهي بلدة تشتهر بالينابيع الساخنة، حسبما أفاد المتحدث باسم محافظة شيزوكا، تاكاميتشي سوغياما.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن عدد المفقودين يبلغ 20، لكن سوغياما قال إن المحافظة أكدت 19 شخصا على الأقل.

وأضافت أن العدد مرشح للارتفاع.

وضربت الأمطار الغزيرة أجزاء من اليابان منذ الأسبوع الماضي.

وقال الخبراء إن الأمطار الغزيرة، زادت من مخاطر الانهيارات الأرضية في بلد مليء بالوديان والجبال.

وذكر سوغياما أنها كانت تمطر بغزارة في المنطقة طوال الصباح، مضيفا أن قوات الدفاع الذاتي ستنضم إلى رجال الإطفاء والشرطة في عملية الإنقاذ.

ولفت إلى أنه تم إصدار تحذيرات بالإخلاء لمنطقة واسعة الانتشار.

وأظهرت لقطات أن الانهيارات الأرضية وقعت عدة مرات، بسرعة تقارب سرعة السيارة، وفي لقطات أخرى ظهر انزلاق طيني أسود على سفح الجبل، وهدم المنازل وسحقها وجرف السيارات في طريقه.

وشاهد الجيران العاجزون الكارثة في رعب، بعضهم سجل الكارثة على هواتفهم، وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيار جزء من جسر.

وأتامي هي منطقة منتجعات ساحلية جذابة في محافظة شيزوكا، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب طوكيو.

وتضم المنطقة التي ضربها الانهيار الطيني، إيزوسان، ينابيع ساخنة ومناطق سكنية وشوارع تسوق وضريحًا شهيرًا.