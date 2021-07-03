عاجل.. تفجير برجى كهرباء فى محافظة الأنبار غرب العراق

جدة - نرمين السيد - وأكدت الأنباء انقطاع للكهرباء تمامًا فى قضائى القائم والرمانة فى الأنبار بعد تفجير أبراج الكهرباء.

وشهدت محافظات العراق، بما فيها العاصمة بغدادًا، انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائى منذ ليلة الخميس وحتى يوم أمس الجمعة.

كما أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أمس الجمعة، تعرض أحد خطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى عمل تخريبى بعبوات ناسفة فى العاصمة بغداد، وذلك على خلفية انقطاع التيار الكهرباء عن عدد من المحافظات ومن بينها العاصمة.