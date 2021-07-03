واشنطن تفرض عقوبات على قادة نظام ميانمار وأقاربهم

وحسبما أفاد البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الإجراءات الجديدة تطال سبعة من كبار المسؤولين العسكريين، و15 من أقارب أولئك الذين خضعوا لعقوبات سابقة.
كما أشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتى فى وقت يواصل فيه الجيش "قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية فى البلاد، واستخدام القوة المميتة ضد شعب بورما، بما فى ذلك الأطفال وأفراد الأقليات العرقية".
وبحسب التقارير، فإن خضع للعقوبات 7 من قادة الحكومة العسكرية، هم 3 أعضاء بالمجلس العسكرى ووزراء الإعلام والشؤون الاجتماعية، والعمل والشؤون الاقتصادية الخارجية.
وقال البيان إن الأشخاص الـ15 الآخرين هم أزواج أو أطفال بالغين لمسؤولين عسكريين بورميين كبار، تم تعيينهم من قبل، وساهمت شبكاتهم المالية فى تحقيق مكاسب غير مشروعة للمسؤولين العسكريين.
كما تجمد العقوبات أى ممتلكات يملكها هؤلاء الأفراد فى الولايات المتحدة، وتمنع الشركات والأفراد الأمريكيين من التعامل معهم.
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