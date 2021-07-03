جنوب إفريقيا تجيز لقاح كورونافاك الصينى بموافقة مشروطة

جدة - نرمين السيد - أعلنت دولة جنوب إفريقيا، اليوم السبت، إجازة استخدام لقاح "كورونافاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "سينوفاك لايف ساينسز" الصينية، شريطة أن تقدم الشركة المستوردة "كورانتو فارما"، النتائج النهائية للتجارب السريرية الجارية حاليًا.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال المدير التنفيذى لهيئة تنظيم المنتجات الصحية فى جنوب إفريقيا، بويتيوميلو سيميت ماكوكوتليلو، إن "اللقاح أُجيز بناء على البيانات الخاصة بالسلامة والجودة والفعالية"، والتى قدمتها شركة "كورانتو فارما" فى الفترة بين 22 من مارس و22 من يونيو الماضيين. وبحسب الهيئة، فمن المقرر أن يتم اعتماد الإجازة النهائية والكاملة للقاح بناء على النتائج النهائية للتجارب السريرية.

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