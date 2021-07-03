إيران: عودة محطة بوشهر النووية للعمل بعد انتهاء الإصلاحات فيها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "العربية" الإخبارية، قال مصطفى رجبى مشهدى، المتحدث باسم شركة "تافانير" الحكومية للطاقة، للتلفزيون الإيرانى، إنه "بعد إصلاحات.. عادت محطة بوشهر للطاقة للعمل، يجرى تزويد شبكة التوزيع فى البلاد بألف ميجاوات من الكهرباء".

وكان رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، أعلن قبل أسبوع، أن محطة بوشهر ستعاود نشاطها خلال يومين، لافتًا إلى أن كمية الوقود الحالية بمحطة بوشهر النووية ستنتهى فى غضون الشهرين أو الأشهر الثلاثة القادمة.

وأضاف رجبى مشهدى، أن الجهود متواصلة حاليا من أجل توفير وقود جديد لمحطة بوشهر النووية.

وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أعلنت توقف محطتها الوحيدة للطاقة النووية والواقعة فى جنوب البلاد، بسبب "عطل تقنى" لم تحدد طبيعته.

وكانت المنظمة أفادت فى بيان مقتضب، الاثنين الماضى، أنه "على إثر عطل تقنى فى محطة بوشهر تم توقيف العمل فيها بشكل مؤقت وخرجت عن شبكة الكهرباء الوطنية"، دون تحديد طبيعة المشكلة.