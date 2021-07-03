“reef” ننشر طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة reef.gov.sa تعرف على الشروط والخطوات

نستعرض لكم عبر ثقفني، طريقة التسجيل في دعم ريف الخاص بالأسر المنتجة، حيث يرغب عشرات الالاف من المواطنين السعوديين في التسجيل في منصة ريف من أجل الحصول على الدعم، وقد تم اطلاق هذه المنصة من أجل دعم وتشجيع المواطنين العاملين في القطاع الزراعي، حيث تهدف الحكومة إلى اثراء وتنمية الزراعة من خلال دعمها المستمر للعاملين، ويعد أحد أبرز أشكال الدعم التي تنمى أصحاب المشاريع الصغيرة وقف إلى جانبهم وقد تم تخصيصه للأسر المنتجة، ومع زيادة البحث من قبل العديد حول كيفية التسجيل نتابع معكم في هذه السطور خطوات التسجيل والشروط الواجب توافرها للاستفادة من دعم الريف.

برنامج ريف للأسر المنتجة

التزمت الحكومة السعودية على مدار سنوات بدعم كافة شرائح المجتمع من أجل نهضة البلاد، وأطلقت برنامج دعم الريف للأسر المنتجة والذي يعتبر من البرامج المهمة التي أطلقتها المملكة السعودية بهدف دعم المزارعين الصغار من خلال تقديم الدعم المادي الذي يساعدهم في مشاريعهم الزراعية، وقد تم استهداف العديد من القطاعات والمجالات التي سيتم توفير الدعم المادي لها، ونتعرف معكم على كافة المجالات التي ستتلقى الدعم بشكل بارز وتكون لها الأولوية والحق في الحصول على الدعم وهي كالآتي.

العاملين في زراعة وتصنيع البن العربي.

العاملين في مزارع انتاج وتربية النحل.

المواطنين العاملين في مزارع الورد والتجارة به.

العاملين في مزارع الأسماك والصيادين الصغار.

قطاع زراعة المحاصيل البعلية.

العاملين في تربية المواشي.

قطاع تسويق الفاكهة.

شروط التسجيل في منصة ريف للأسر المنتجة

لمن يرغب في التسجيل عبر منصة ريف لدعم الأسر المنتجة، من الضروري أن تتوافر فيه الشروط التالية.

على المتقدم أن يكون حامل للجنسة السعودية.

في حالة كان غير سعودي يجب أن يمتلك بطاقة التنقل.

من الضروري أن يكون الشخص مهنته الزراعة وهو المسؤول عن مهام العمل.

لا يعمل في أي وظيفة سواء في القطاع الخاص أو العام.

يشترط أن يكون عمر المسجل 21 عاما فأكثر.

يجب توفر وثيقة العمل الحر.

توفر حساب بنكي للمسجل عبرالمنصة.

اتباع كافة الشروط الصحية والفنية.

لا يتخطة دخل الفرد الشهري 6000 ريال.

يشترط أن لا يتم التقديم عن 3 برامج بدعم اجمالي 54000 ريال سنويا.

أولا يتم الولوج إلى رابط منصة ريف الإلكتروني من هنا. ثانيا الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. ثالثا كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب. رابعا الضغط على كلمة تسجيل الدخول. خامسا الانتقال إلى الحساب الشخصي.

الخطوة الأولى تسجيل الدخول إلى رابط منصة ريف. الخطوة الثانية النقر على إنشاء حساب جديد. الخطوة الثالثة قم بادخال كافة المعلومات مثل الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، كلمة المرور، كود التحقق المرئي. الخطوة الرابعة النقرعلى أيقونة تسجيل. الخطوة الخامسة سيرسل لك كود عبر هاتفك قم بادخاله في المكان المخصص. الخطوة السادسة تسجيل الحساب في المنصة.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة ريف لدعم الأسربالخطوات التسجيل في منصة ريف للأسر المنتجة