الاستعلام من ساند برقم الهوية وشروط صرف دعم ساند

الاستعلام من ساند برقم الهوية حتى يتعرف المواطن على أحقيته في الحصول على تأمين التعطل عن العمل، ولهذا في ظل فيروس كورونا وتوقف الكثير من الأعمال نجد عدد كبير من الأفراد يبحثون عن الاستعلام عن من ساند، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على هذا الاستعلام بالتفصيل.

نظام ساند التعطيل عن العمل

يعتبر من الأنظمة الحكومية التي قامت المملكة العربية السعودية بإصدار المرسوم المدني لها لرعاية العاملين السعوديين وأسرهم خلال ظروف كورونا.

وتعطي الكثير عن العمل، ويحصل العمال من خلال هذا النظام على التدريب الذي يساعدهم على أن ينتقل إلى العمال إلى عمل آخر بعد الحصول على الكثير من التدريبات.

قم بالدخول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية الإلكترونية من خلال الرابط المباشر.

اضغط على التحقق السريع.

تظهر مجموعة من الاختيارات المتاحة اختار منها ساند.

اكتب البيانات في المكان المحدد لها وأهمها رقم الهوية.

قم بإدخال رمز التحقق المرئ.

اضغط على الاستعلام تظهر جميع التفاصيل التي تخص حالة المستخدم الذي يستعلم عن دعم ساند.

الاستعلام من ساند برقم الهويةشروط صرف دعم ساند

يضع برنامج ساند مجموعة من الشروط للمتعطلين عن العمل حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم:

التزام المتعطل عن العمل بالبرنامج التدريبي الذي يخص تدريب العاطلين.

المنشآت التي تقوم بصرف دعم ساند هي المنشآت التي تكون أقل ضررًا.

الميعاد المحدد لصرف دعم ساند يكون يوم 29 من كل شهر.

دفعة شهر سبتمبر تكون بالنسبة إلى المنشآت التي تعرضت أكثر إلى الضرر بسبب فيروس كورونا.

المنشآت التي تعرضت إلى ضرر قليل فإنها تقلل من نسبة العمالة.

ان يكون المتقدم يملك الجنسية السعودية.

توفر المدة المحددة نظام ساند.

لا يكون المتقدم مفصول عن العمل.

المتقدم لا يحصل على دخله من نشاط آخر أو عمل آخر.

لا يكون المتقدم ترك العمل من نفسه دون أي أسباب.

أن يكون شخص قادر على أن يعمل ويبذل مجهود.

يكون عمره لا يزيد عن 60 عام.

حاصل على تسجيل في الوزارة.

يبحث بالشكل الجاد للحصول على فرصة عمل.

يلتزم بالتدريبات المحددة من الوزارة.

في نهاية هذا المقال نكون قد شرحنا لكم الاستعلام من ساند بالتفصيل، وتعرفنا على هذا النظام، والشروط التي وضعها برنامج ساند.