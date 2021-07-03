نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 الآن بعد رفع النتيجة علي الرابط الرسمي

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نتائج الصف السادس الابتدائي 2021، التي أصبحت الآن الترند رقم واحد في العراق وذلك بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن نتيجة المرحلة الأهم في حياة التلاميذ، وأكد الوزارة أنها قامت بعملية تسريع تصحيح نتائج الامتحانات السادس الابتدائي من أجل رفع النتيجة مباشرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، كما يتمكن كل طالب أو طالبة أو أولياء الأمور الحصول على النتائج من خلال بعض النقاط البسيطة.نتائج الصف السادس الابتدائي 2021
اعتمد وزير التعليم العراقي نتيجة الصف السادس الابتدائي بكافة محافظات ومدن العراق منذ قليل، وبدأت العديد من المحافظات تعلن رسميا نتيجة هذه المرحلة أبرز المدن والمحافظات التي أعلنت النتيجة منذ صباح اليوم هي البصرة، ديالي، بغداد، كربلاء، وغيرها من المدن والمحافظات، لذا تزايد عمليات البحث من قبل الملايين حول كيفية استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية في العراق، وذلك بعد ظهور بعض الروابط المختصرة التي يدخل إليها الطلاب والطالبات ولم يتمكنوا من الوصول إلي النتيجة، فلذلك نوضح أن الموقع المحدد لعرض النتائج هو الموقع التابع إلي وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا فيما ظهر بعض المواقع المتاح بها النتائج الآن مثل موقع السومرية نيوز.خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021
أصبح من اليسير الآن استخلاص النتيجة من المواقع الإلكترونية الرسمية، بدون الدخول في روابط التي لا تعمل بصورة جيدة، لهذا نقدم إليكم عبر التقرير المبسط الخطوات التي من شأنها توفر إليكم النتيجة النهائية بخطوات بسيطة وسريعة جدا وذلك عبر إتباع التالي:
- الدخول إلي موقع وزارة التربية العراقية.
- الضغط على نتائج الصف السادس الابتدائي (results.mlazemna.com)
- كتابة الاسم ورقم الجلوس.
- النقر على استعلام.
كشف وزارة التربية والتعليم العراقية منذ قليل عن نتائج أوائل الصف السادس الابتدائي والحاصلين على الدرجات النهائية وتقاسم الطلاب الطالبات في إعداد المتفوقين فكان أسماء الأوائل كالتالي:
- محمود محمد محمود أمام.
- عبد الرحمن حسام الدين محمود.
- مها شكري عبد الرازق.
- أسراء نبيل فاضل.
حيث أعداد الأوائل 20 طالب وطالبة يتم تكريمهم من قبل وزير التعليم العراقي لاحقا من أجل الاستمرارية في التفوق والتقدم الدراسي في الأعوام التالية.
في الختام نرحب بتعليقات الطلاب وأولياء الأمور، ومستعدون لمساعدتكم في الحصول علي النتائج في صندوق التعليقات اسفل هذا المقال نتائج الصف السادس الابتدائي 2021.
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نتائج الصف السادس الابتدائي 2021، التي أصبحت الآن الترند رقم واحد في العراق وذلك بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن نتيجة المرحلة الأهم في حياة التلاميذ، وأكد الوزارة أنها قامت بعملية تسريع تصحيح نتائج الامتحانات السادس الابتدائي من أجل رفع النتيجة مباشرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، كما يتمكن كل طالب أو طالبة أو أولياء الأمور الحصول على النتائج من خلال بعض النقاط البسيطة.نتائج الصف السادس الابتدائي 2021
اعتمد وزير التعليم العراقي نتيجة الصف السادس الابتدائي بكافة محافظات ومدن العراق منذ قليل، وبدأت العديد من المحافظات تعلن رسميا نتيجة هذه المرحلة أبرز المدن والمحافظات التي أعلنت النتيجة منذ صباح اليوم هي البصرة، ديالي، بغداد، كربلاء، وغيرها من المدن والمحافظات، لذا تزايد عمليات البحث من قبل الملايين حول كيفية استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية في العراق، وذلك بعد ظهور بعض الروابط المختصرة التي يدخل إليها الطلاب والطالبات ولم يتمكنوا من الوصول إلي النتيجة، فلذلك نوضح أن الموقع المحدد لعرض النتائج هو الموقع التابع إلي وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا فيما ظهر بعض المواقع المتاح بها النتائج الآن مثل موقع السومرية نيوز.خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021
أصبح من اليسير الآن استخلاص النتيجة من المواقع الإلكترونية الرسمية، بدون الدخول في روابط التي لا تعمل بصورة جيدة، لهذا نقدم إليكم عبر التقرير المبسط الخطوات التي من شأنها توفر إليكم النتيجة النهائية بخطوات بسيطة وسريعة جدا وذلك عبر إتباع التالي:
- الدخول إلي موقع وزارة التربية العراقية.
- الضغط على نتائج الصف السادس الابتدائي (results.mlazemna.com)
- كتابة الاسم ورقم الجلوس.
- النقر على استعلام.
كشف وزارة التربية والتعليم العراقية منذ قليل عن نتائج أوائل الصف السادس الابتدائي والحاصلين على الدرجات النهائية وتقاسم الطلاب الطالبات في إعداد المتفوقين فكان أسماء الأوائل كالتالي:
- محمود محمد محمود أمام.
- عبد الرحمن حسام الدين محمود.
- مها شكري عبد الرازق.
- أسراء نبيل فاضل.
حيث أعداد الأوائل 20 طالب وطالبة يتم تكريمهم من قبل وزير التعليم العراقي لاحقا من أجل الاستمرارية في التفوق والتقدم الدراسي في الأعوام التالية.
في الختام نرحب بتعليقات الطلاب وأولياء الأمور، ومستعدون لمساعدتكم في الحصول علي النتائج في صندوق التعليقات اسفل هذا المقال نتائج الصف السادس الابتدائي 2021.
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