كريم الزبادي وزيت الزيتون أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد فرد وتنعيم في دقائق

كريم الزبادي وزيت الزيتون أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن ، هل تحلمين بشعر ناعم وجميل مثل الاميرات، تعبتي من كثرة استعمال الطرق التقليدية واستخدام المكواة لفرد الشعر، كل هذه الطرق قد تجعل شعرك ناعم فترة قصيرة ولكن تعرضه إلي التلف والتقصف والضعف، لذلك بعد بحث وجدنا لكي بديل البروتين والكرياتين الكيماوي، بوصفة الكرياتين الطبيعية الآمنة على الشعر.

لكل ما يعانون من الشعر الخشن والمجعد، والكل يبحث ايضا عن وصفات طبيعية تعمل على تنعيم وفرد الشعر بدلا من الكيراتين والبروتين الجاهز، لان على المدي البعيد سوف يحدث تضرر كبير للشعر، فالافضل هىالوصفات الطبيعية التى تقوي وترطب الشعر وتفيده بشكل كبير، واليوم وجدنا لكم أفضل الحلول الطبيعية بديل الكيراتين، واليكم الوصفة كما يلي:

3 معالق من زيت الزيتون.

3 معالق من زيت جوز الهند.

معلقة من زيت اللافندر.

ملعقة من عصير الليمون.

نصف كوب من حليب جوز الهند.

علبة زبادي.

بياض بيضة.

كيس بلاستيك.

فقط عليك باحضار وعاء كبير، وقومي باضافة الزيوت زيت جوز الهند واللافندر و الزيتون مع بعضهم البعض.

ثم ضعي عصير الليمون وبياض البيضة، وقومي بمزج المكونات جيدًا.

ثم قومي بإضافة لبن جوز الهند والزبادي اخلطي جميع المكونات جيدًا حتي يمتزجا.

قومي بتنظيف الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو الخاص بك قبل الاستعمال.

اتركي الشعر حتى يجف قليلًا.

قومي بتقسيم الشعر الى اربعة اجزاء.

ثم خذي مقدار من الخليط وضعية على كل جزء على حده، حتى يتغلغل الخليط داخل الشعر بأكملة.

احرصي على وجود الخليط على فروة الرأس والشعر لكي تحصلين على أفضل نتيجة ممكنة.

اتركي الخليط لمدة لا تقل عن ساعتين.

ثم ضعي كيس البلاستيك على شعرك.

بعد إنتهاء المدة قومي بتنظيف شعرك جيدًا بالماء والشامبو لكي تتخلصين من البقايا والروائح الكريهه.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين فقط كل أسبوع كحد أقصي.

هذه الوصفة ستساعدك على تنعيم الشعر وتحسين بصيلة الشعر.

المكونات: