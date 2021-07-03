تسجيل دعم ريف عبر رابط بوابة الدعم الريفي 1442 دعم العاطلين عن العمل

تسجيل دعم ريف منصة ريف أعلنت وزارة التنمية الريفية داخل المملكة العربية السعودية، منذ عدة أسابيع عن دعمها لجميع المواطنين السعوديين والعاملين داخل القطاع الزراعي، من خلال منصة ريف لتساعدهم في زيادة معدل إنتاج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تربية النحل والمواشي، وجميع المحاصيل الزراعية ضمن نطاق برنامج رؤية 2030 م والتي تهدف إلى النهوض بجميع القطاعات داخل المملكة.تسجيل دعم ريف
قامت وزارة التنمية الريفية داخل المملكة السعودية، بإتاحة منصة ريف الخاصة بالدعم الريفي، من خلال الإنترنت، وذلك ليتمكن الراغبين في تلقي الدعم عن طريق تسجيل الدخول في دعم ريف.
وذلك بغرض الحصول على بعض الدعم المادي لزيادة الإنتاجية في جميع المشاريع الزراعية، حيث قامت الوزارة بتحديد بعض الشروط الخاصة بدعم ريف، وكيفية التسجيل في دعم ريف، حيث يتم قبول الأشخاص المتقدمين في تلقي دعم ربات البيوت، عقب نجاح عمليات التسجيل في منصة دعم ريف.شروط التسجيل في دعم ريف
هناك بعض الشروط الواجب توافرها في الأشخاص التي تملك الرغبة في الحصول على دعم الريف الحكومي في السعودية وهي كالتالي:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم يتمتع بالجنسية السعودية.
- لابد أن يكون الشخص المتقدم يمتهن أحد الأعمال الزراعية، للأسر المنتجة.
- يجب على الشخص المتقدم عدم امتهانه أي وظيفة من وظائف القطاع العام أو الخاص.
- يجب أن يتجاوز عمر الشخص المتقدم عمر الواحد وعشرون عاماً.
- يجب أن يكون الحد الأقصى لراتب المتقدم هو ستة آلاف ريال سعودي.
- يجب أن لا يزيد إجمالي مجموع أعداد برامج الدعم المادي المباشر التي يستفيد منها المتقدم عن ثلاثة برامج، كما يجب ألا يتجاوز إجمالي المبالغ المستحقة من الدعم المباشر عن 54,000 ألف ريال سعودي بشكل سنوي.
- تقديم جميع الوثائق التي تثبت أهلية المتقدم لمزاولة المهنة.
- الالتزام بكافة التطبيقات والاشتراطات التي يعتمدها البرنامج سواء صحية أو فنية.
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تسجيل دعم ريف منصة ريف أعلنت وزارة التنمية الريفية داخل المملكة العربية السعودية، منذ عدة أسابيع عن دعمها لجميع المواطنين السعوديين والعاملين داخل القطاع الزراعي، من خلال منصة ريف لتساعدهم في زيادة معدل إنتاج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تربية النحل والمواشي، وجميع المحاصيل الزراعية ضمن نطاق برنامج رؤية 2030 م والتي تهدف إلى النهوض بجميع القطاعات داخل المملكة.تسجيل دعم ريف
قامت وزارة التنمية الريفية داخل المملكة السعودية، بإتاحة منصة ريف الخاصة بالدعم الريفي، من خلال الإنترنت، وذلك ليتمكن الراغبين في تلقي الدعم عن طريق تسجيل الدخول في دعم ريف.
وذلك بغرض الحصول على بعض الدعم المادي لزيادة الإنتاجية في جميع المشاريع الزراعية، حيث قامت الوزارة بتحديد بعض الشروط الخاصة بدعم ريف، وكيفية التسجيل في دعم ريف، حيث يتم قبول الأشخاص المتقدمين في تلقي دعم ربات البيوت، عقب نجاح عمليات التسجيل في منصة دعم ريف.شروط التسجيل في دعم ريف
هناك بعض الشروط الواجب توافرها في الأشخاص التي تملك الرغبة في الحصول على دعم الريف الحكومي في السعودية وهي كالتالي:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم يتمتع بالجنسية السعودية.
- لابد أن يكون الشخص المتقدم يمتهن أحد الأعمال الزراعية، للأسر المنتجة.
- يجب على الشخص المتقدم عدم امتهانه أي وظيفة من وظائف القطاع العام أو الخاص.
- يجب أن يتجاوز عمر الشخص المتقدم عمر الواحد وعشرون عاماً.
- يجب أن يكون الحد الأقصى لراتب المتقدم هو ستة آلاف ريال سعودي.
- يجب أن لا يزيد إجمالي مجموع أعداد برامج الدعم المادي المباشر التي يستفيد منها المتقدم عن ثلاثة برامج، كما يجب ألا يتجاوز إجمالي المبالغ المستحقة من الدعم المباشر عن 54,000 ألف ريال سعودي بشكل سنوي.
- تقديم جميع الوثائق التي تثبت أهلية المتقدم لمزاولة المهنة.
- الالتزام بكافة التطبيقات والاشتراطات التي يعتمدها البرنامج سواء صحية أو فنية.
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