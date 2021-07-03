تسجيل دعم ريف عبر رابط بوابة الدعم الريفي 1442 دعم العاطلين عن العمل

تسجيل دعم ريف منصة ريف أعلنت وزارة التنمية الريفية داخل المملكة العربية السعودية، منذ عدة أسابيع عن دعمها لجميع المواطنين السعوديين والعاملين داخل القطاع الزراعي، من خلال منصة ريف لتساعدهم في زيادة معدل إنتاج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تربية النحل والمواشي، وجميع المحاصيل الزراعية ضمن نطاق برنامج رؤية 2030 م والتي تهدف إلى النهوض بجميع القطاعات داخل المملكة.

تسجيل دعم ريف

قامت وزارة التنمية الريفية داخل المملكة السعودية، بإتاحة منصة ريف الخاصة بالدعم الريفي، من خلال الإنترنت، وذلك ليتمكن الراغبين في تلقي الدعم عن طريق تسجيل الدخول في دعم ريف.

وذلك بغرض الحصول على بعض الدعم المادي لزيادة الإنتاجية في جميع المشاريع الزراعية، حيث قامت الوزارة بتحديد بعض الشروط الخاصة بدعم ريف، وكيفية التسجيل في دعم ريف، حيث يتم قبول الأشخاص المتقدمين في تلقي دعم ربات البيوت، عقب نجاح عمليات التسجيل في منصة دعم ريف.

شروط التسجيل في دعم ريف

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في الأشخاص التي تملك الرغبة في الحصول على دعم الريف الحكومي في السعودية وهي كالتالي: