روحانى يخشى من موجة وبائية خامسة فى إيران

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الإيرانى، خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة الوطنية لمكافحة كورونا: "أخشى أن نكون على مسار الموجة الخامسة فى كامل البلاد"، مضيفًا أنه "فى الأسابيع الماضية، أعلِن أن سلالة دلتا المتحورة من كورونا قد دخلت عبر مناطق الجنوب والجنوب الشرقى"، مشددًا: "يجب أن نحرص على ألا تنتشر فى البلاد".

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