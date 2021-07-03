لليوم الخامس.. روسيا تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت روسيا، اليوم السبت، تسجيل 697 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يمثل أكبر عدد للوفيات تسجله البلاد منذ بدء الجائحة، وهو أيضًا رقم قياسى لليوم الخامس على التوالى.





وحسبما نقلت "رويترز"، أكد فريق العمل الحكومى المعنى بمكافحة الجائحة فى روسيا تسجيل 24.439 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أكبر عدد إصابات منذ أوائل يناير الماضى. وكانت موسكو سجلت وحدها 7.446 إصابة من الحصيلة المشار إليها. ويرجع مسؤولون زيادة الإصابات إلى انتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

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