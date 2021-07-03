تظاهرات واسعة فى العراق بسبب انقطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - خرجت تظاهرات واسعة للعراقيين، اليوم السبت، احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائى، وللمطالبة بتحسين امدادات الطاقة الكهربائية التى تشهد انخفاضًا كبيرًا فى ظل ارتفاع قياسى لدرجات الحرارة فى البلاد.





وبحسب التقارير المحلية، تجمع أعداد كبيرة من المتظاهرين فى ساحة الحبوبى وسط مدينة الناصرية فى محافظة ذى قار، جنوب العاصمة بغداد، اجتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائى. وطالب المتظاهرون الحكومة العراقية بحسم ملف الكهرباء، وإحالة المقصرين والفاسدين إلى القضاء العراقى. وشهدت محافظات العراق انقطاعًا تامًا للكهرباء، أمس الجمعة، بسبب خلل فنى رافقته عمليات تخريب وتفجير استهدفت أبراج نقل الطاقة الكهربائية. وأعلن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أمس الجمعة، تشكيل لجنة وزارية عليا من وزارات الكهرباء والمالية والداخلية والنفط ومجالس المحافظات، لمتابعة تداعيات هذه الأزمة، وقامت بإقالة ومعاقبة مسؤولين كبار بوزارة الكهرباء على خلفية هذه الأزمة.

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