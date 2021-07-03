شركة طيران وطنية جديدة بالمملكة العربية السعودية

جدة - نرمين السيد - تستهدف الإستراتيجية النهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح فى المرتبة الخامسة عالمياً فى الحركة العابرة للنقل الجوى، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطنى جديد. وترمى أيضًا إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوى من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية، لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن. الناقل الوطنى السعودى يتكبّد منذ سنوات خسائر وتواجه منافسة متزايدة من شركات طيران إقليمية مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية اللتين تمتلكين شبكة خطوط أكبر. وتخطط المملكة لبناء مطار جديد فى العاصمة الرياض، حيث سيكون مقر شركة الطيران الجديدة لاستيعاب السياح الدوليين ورجال الأعمال.

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