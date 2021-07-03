“pdf” الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 عراق لطلاب جميع المدارس العراقية من موقع وزارة التربية العراقية

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 لطلاب جميع المدارس العراقية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي نتابعها كما أشار عليها معالي وزير التربية والتعليم العراقي على توفيرها امام الطلاب فور أن تنتهي كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي لم يتبقي حولها إلا القليل من أجل توفيرها أمام جميع الطلاب اون لاين لتوفير حاجتهم من التواجد داخل المدارس وتعريض حياتهم للخطر نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، ولهذا الامر نتابع مع حضراتكم طرق وخطوات الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021

استطاع طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي بالعراق فى خلال منتصف شهر يونيو الماضي من تأدية جميع اختبارات الصف السادس الابتدائي الخاصة بالدور الاول المقررة عليهم على مستوى جميع محافظات العراق، لتبدأ بالحال عمليات التصحيح ورصد الدرجات من أجل الاستعداد على توفير نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق بأسرع شكل ممكن ، على غرار هذا الامر نتابع و نستعرض مع حضراتكم كيفية الحصول على تلك النتائج اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراق2020-2021

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

خطوات الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021

نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق سيتم اتاحة امكانية فحصها والاستعلام عليها اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية العراقية

اختيار ايقونة نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

البدء فى تعبئة جميع البيانات المطلوبة للاستعلام التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تحديد المحافظة التي يتبع اليها الطالب أو الطالبة

النقر على ايقونة استعلام حتي يتم عرض أمامكم كشف بجميع المعدلات الخاصة بكم

علماً على أن وزارة التربية والتعليم العراقية لم تصرح بعُد بأي ميعاد رسمي متعلق بظهور نتائج الصف السادس الابتدائي على أي مستوى محافظة من محافظات العراق الا ان التصريحات والمصادر المسؤولة والرسمية قد أشارت على ان يكون الاسبوع الاول من يوليو هو موعد اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق بعد الانتهاء بشكل وبصورة رسمي من عمليات رفع معدلات الطلاب على موقع الوزارة الرسمي السابق لنا رصده امام حضراتكم

تحديثات ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي 2021

لازلنا نتابع مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز كافة التحديثات الرائجة حول اعلان نتيجة السادس الابتدائي داخل العراق التي لم يتم الكشف عن الستار حولها بعُد على مستوى أي محافظة من محافظات العراق فى ظل الازمة الرائجة من ازمة ارتفاع حصيلة إصابات كورونا المستجد، التي حكمت على الحكومة العراقية ان تكون اعلان نتائج السادس الابتدائي اون لاين.