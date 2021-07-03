مع افتتاح قاعدة "3 يوليو".. مصر تعرض 47 قطعة بحرية جديدة

أعلنت القوات المسلحة المصرية، السبت، عن دخول 47 قطعة بحرية إلى الخدمة بالقوات البحرية بقاعدة "3 يوليو" بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور عدد من ضيوف مصر وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

وجرى رفع العلم المصري على الوحدات البحرية إيذانا لدخولها الخدمة بالقوات البحرية.

وكان الرئيس السيسي قد وقع وثيقة القاعدة الجديدة بمنطقة جرجوب، وقام برفع العلم على القاعدة البحرية الجديدة إيذانا بافتتاحها، وأطلقت المدفعية عقب الافتتاح 21 طلقة.

وتفقد الرئيس السيسي على متن سيارة مكشوفة، يرافقه عدد من ضيوف مصر، الوحدات البحرية بالقاعدة، وسلم الرئيس قائد قاعدة 3 يوليو البحرية وقادة الوحدات المنضمة حديثا، أعلام وحداتهم البحرية إيذانا بدخولها الخدمة.

وتعد قاعدة "3 يوليو" أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة "3 يوليو" إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.