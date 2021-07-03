شهد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح قاعدة 3 يوليو العسكرية البحرية المصرية، في منطقة جرجوب المطلة على البحر المتوسط، التي دشنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، هنأ الشيخ محمد بن زايد السيسي ومصر حكومة وشعبا، بمناسبة تدشين القاعدة ومواصلة الإنجازات والمشاريع الحيوية النوعية التي تحققها بلادهم في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية. وتمنى ولي عهد أبوظبي لمصر مزيدا من التطور والازدهار، في ظل قيادة السيسي. كما نقل الشيخ محمد بن زايد تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى السيسي، وأطيب تمنياته لمصر دوام التقدم والرفعة والرخاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد بن زايد يشهد افتتاح قاعدة 3 يوليو العسكرية في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.