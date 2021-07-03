روسيا: مقتل 5 إرهابيين فى ضواحى نالتشيك

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "روسيا اليوم"، قالت اللجنة الروسية، إن تصفية الإرهابيين تمت فى إطار تنفيذ عملية مكافحة إرهاب قرب مدينة نالتشيك، لافتة إلى أنه لم تقع أية خسائر أو إصابات بين رجال الأمن والسكان المدنيين.

وأوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن المجموعة الإجرامية التى تمت تصفيتها، كانت تخطط لتنفيذ جرائم إرهابية فى القوقاز.