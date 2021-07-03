موعد انتهاء فصل الصيف فلكيًا في السعودية 1443

انتهاء الصيف في السعودية 1443، تخطت درجات الحرارة في السعودية الفترة الماضية 50 درجة مئوية مما دفع الكثير من المواطنين للبحث عن موعد نهاية فصل الصيف لهذا العام وموعد بداية الفصل التالي وهو فصل الخريف، فإن الصيف ليس من الفصول المحببة للكثير من الأشخاص حول العالم بسبب درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس الحارة والجفاف الذي يصيب الجسم في ذلك الفصل والكثير من النقاط الأخرى، لهذا نعرفكم على موعد نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف في السعودية.

فصل الصيف في السعودية

كان الأول من شهر يونيو هو أول أيام فصل الصيف الرسمية التي بدأت بارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة، حيث تخطت درجة الحرارة في بعض المناطق لدرجة 50 درجة مئوية مع وجود نسبة مرتفعة للرطوبة وبشكل خاص المناطق الشرقية، مع وجود بعض المناطق الأخرى التي تتراوح الحرارة بها من 38 حتى 48 درجة مئوية وهي في كل الأحوال درجات حرارة مرتفعة وصعبة التحمل على الكثيرين.

ولكن المناطق الساحلية والمرتفعات تمتاز بطقسها المعتدل خاصةً في الليل عن معظم مناطق السعودية، لهذا السبب نجد أن هناك اتجاه كبير من السعوديين في أيام الصيف في مناطق الخليج والبحر الأحمر، للتخفيف من عبء درجات الحرارة المرتفعة والاستمتاع بالحرارة المنخفضة والبحار.

انتهاء الصيف في السعودية

ولأن فصل الصيف في السعودية يمتاز بشدة أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة الكبير وخاصة الأيام الأخيرة، قام الكثير من الأشخاص بالبحث عن موعد نهاية الصيف في السعودية، لمعرفة متى سيستمرون في هذا الفصل الحار، مع العلم أن السعودية تتعرض لدرجات الحرارة تلك بسبب موقعها المداري.

وتوضح الدراسات الفلكية أن نهاية فصل الصيف في السعودية نهائيًا لهذا العام 1442 سيتكون بمشيئة الله في الخامس من شهر سبتمبر والموافق من الشهر الميلادي الثامن والعشرين من شهر محرم 1443، ونجد أن مدة فصل الصيف في السعودية تستمر 92 يومًا، وبذلك يتبقى على انتهاء الصيف على أراضي المملكة حوالي 65 يومًا، ولأن المناطق في نصف الكرة الشمالي كان بداية فصل الصيف بها في 22 يونيو فإن نهاية الصيف تكون في 22 سبتمبر بمشيئة الله.