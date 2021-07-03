أثيوبيا: تحذير أممي من تزايد اشتباكات تيجراي والمجاعة تتفاقم فـي الإقليم

الأمم المتحدة ـ رويترز: حذرت الأمم المتحدة من احتمال وقوع مزيد من الاشتباكات في إقليم تيجراي الإثيوبي بين مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وقوات من إقليم أمهرة وإريتريا. وقالت روزماري ديكارلو مسؤولة الشؤون السياسية وصنع السلام بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية “هناك احتمال بوقوع مزيد من المواجهات وتدهور الوضع الأمني سريعا، وهو أمر مقلق للغاية”. كما حذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة مجلس الأمن من أن أكثر من 400 ألف في إقليم تيجراي الإثيوبي يعانون المجاعة حاليا.

وبعد ست مناقشات سرية، عقد المجلس أول اجتماع علني له منذ بدء القتال في نوفمبر بين الحكومة، المدعومة بقوات إريترية، ومقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الحزب الحاكم في الإقليم سابقا. وقال راميش راجاسينغام القائم بأعمال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، للمجلس إن الوضع الإنساني في تيجراي “تدهور بشكل حاد” في الأسابيع القليلة الماضية، حيث زاد عدد الذين يعانون من المجاعة حاليا بنحو 50 ألفا. وأضاف “تشير التقديرات إلى أن أكثر من 400 ألف شخص يعانون المجاعة و1.8 مليون آخرين على حافة المجاعة. يشير البعض إلى أن الأعداد أكبر من ذلك. يعاني 33 ألف طفل من سوء التغذية الحاد”.

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