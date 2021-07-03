bem onec dz نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط 2021 حسب رقم التسجيل استخراج كشف النقاط

نتائج البيام عبر bem onec dz حيث تعلن وزارة التربية الوطنية نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 حالياً. وهذا بعد أن انتظر وترقب التلاميذ كثيراً، وبعد توفير خدمة تسجيل فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف النقاط، يمكنكم الآن من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. الاستعلام عن نتائج التعليم المتوسط 2021 كشف نقاط الفصل الثاني بكل سهولة عن طريق الخطوات المدرجة إليكم.

صدرت نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 حسب رقم التسجيل عبر bem onec dz 2021 resultat الآن، ويمكنكم استخراج معدلات الفصل الثاني عن طريق الخطوات المرفقة إليكم الآن بكل سهولة. وقد أصدر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات رابط نتائج البيام للاستعلام عنها بكل سهولة بعد أن تم تجهيز كافة كشوف نقاط تعليم متوسط بكل ولايات الجزائر، وللاستعلام عليكم اتباع الخطوات المرفقة إليكم.

أدي طلاب وطالبات المراحل المختلفة للتعليم بالجزائر امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويمكنكم حالياً الحصول علي كشف النقاط معدلات الفصل الثاني 2021. حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إمكانية الكشف عن أسماء الناجحين والحاصلين علي درجات بالشهادة.

استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 يتطلب خطوات بسيطة، كل ما عليكم هو التسجيل عبر موقع فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط 2021. أو عن طريق الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وفق الخطوات التي سنوفرها لكم الآن.

رابط الديوان الوطني نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

يمكنكم الاستعلام عن طريق الخطوات الآتية. ويتوفر لكم معدل البيام في الجزائر بكافة المحافظات كالآتي:

الدخول إلي موقع النتائج، رابط نتيجة بيام المعدل.

كتابة رقم التسجيل الخاص بكم.

كتابة الرمز الظاهر علي الشاشة.

الضغط علي استظهار بالأخير.

نتائج التعليم المتوسط 2021 فضاء اولياء التلاميذ

يمكنكم الآن بكل سهولة، بدء التسجيل عبر موقع فضاء الأولياء. لتسهيل عملية استخراج معدلات الفصل الثاني بكل سهولة من وزارة التربية الوطنية كالآتي:

تسجيل الدخول عبر رابط موقع الفضاء للنتائج.

tharwa.education.gov.dz.

الضغط على أيقونة كشف النقاط.

اختيار المرحلة التعليمية التابع لها التلميذ.

قم باختيار اسم التلميذ المراد الاستعلام عن نتائجه.

سوف تفتح نافذة جديدة تضم علامات الطالب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه.

اضغط على سحب كشف النقاط لطباعته.

حسب ما أعلنه نذير خنسوس، مدير التربية لشرق الجزائر، فإن موعد نتائج البيام قد يكون 5 يوليو الحالي، في الوقت الذي تبدو نتائج شهادة التعليم متوسط “بيام” قد تظهر خلال ساعات من الآن، حيث اجتاز خلال الشهر الماضي. حوالي 800 ألف تلميذ امتحان شهادة البيام، للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بنجاح. بعدما تم إلغاءه في السنة الماضية بسبب تداعيات كورونا. بهذا تعرفنا معكم علي كل ما يخص نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط 2021.