حقوقيون تونسيون: الاعتداء على عبير موسى اختبار للقضاء

جدة - نرمين السيد - وكانت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس تعرضت لاعتداء جسدى، الأربعاء، أثناء جلسة عامة، من طرف النائبين الصحبى سمارة وسيف الدين مخلوف المحسوبين على "ائتلاف الكرامة"، الجناح العنيف للإسلام السياسى.

وبحسب تقرير لشبكة "سكاى نيوز عربية"، قال الحقوقيون إن تدخل النيابة العامة والقضاء فى قضية عبير موسى لا يحتاج إلى شكوى من أى جهة كانت، خاصة أن تلبس المعتدين مثبت بالحجج و القرائن القانونية.

وطالبو النيابة العامة بالتحرك بأسرع ما يمكن للنظر فى الجريمة و دعوا القضاء لإثبات استقلاليته عن التجاذبات السياسية و سيطرة حركة النهضة الإخوانية.

وقال النائب عن الحزب الدستورى الحر، مجدى بوذينة، إن ما حدث هو فضيحة قانونية إذا لم تتحرك النيابة العمومية بمفردها فى هذه الجريمة.

وأكد بوذينة أن "الحزب سيلجأ للقضاء ولكنهم غير واثقين من إنصافهم بناء على ما سجل فى الماضى من صمت للقضاء تجاه جرائم العنف الممارسة من نواب النهضة وائتلاف الكرامة".

استنكار حقوقى

وأكدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامى، أن بيانات التنديد لم تعد فى مستوى فضاعة ما ارتكب ضد عبير موسى التى تعرضت للعنف والاستضعاف بصفتها إمرأة وهو ما يدفع النساء فى تونس للنفور أكثر من المشاركة فى الحياة السياسية.

وأضافت الزغلامى، أن التحالف الوطنى من أجل مناهضة العنف سيتوجه برسالة للرئاسات الثلاث أى رئاسة الحكومة والبرلمان والجمهورية لحثهم على التحرك تجاه ما حدث فى البرلمان ،و سيقدم شكاية للنيابة العمومية.

وأشارت إلى أن الوضعية الوبائية الصعبة فى البلاد حالت دون خروجهن للاحتجاج أمام البرلمان رغم أن تفاقم العنف ضد النساء فى الفترة الأخيرة.

وكان المحامى ونائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بسام الطريفى، دعا إلى إحالة النائبين الصحبى سمارة و سيف الدين مخلوف بأسرع ما يمكن على القضاء فى "ظرف تشديد" لأن جريمة اعتداءهم بالضرب على عبير موسى وقعت على مرأى و مسمع من الجميع.

يذكر أن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، إيمان الزهوانى، كانت قد راسلت وزيرة العدل قصد طلب الإذن بفتح تحقيق فى العنف الذى طال البرلمانيات وعضوات الحكومة تحت قبة البرلمان.