البرلمان العربى يدين هجوم ميليشيا الحوثى الإرهابية بزورقين مفخخين فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أدان البرلمان العربى هجوم ميليشيا الحوثى الإرهابية بزورقين مفخخين بالصليف بمحافظة الحديدة بالجمهورية اليمنية، والتى نجحت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية فى تدمير الزورقين المفخخين وإحباط الهجوم العدائى الحوثى.





واستنكر البرلمان العربى استمرار تهديد ميليشيا الحوثى الإرهابية لخطوط الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر، والتى تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمى وأمن الملاحة الدولية فى منطقة البحر الأحمر، باعتبارها شريان مائى تجارى عالمى مهم.

وطالب البرلمان العربى، المجتمع الدولى بالتحرك الفورى والعاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة، مشددًا على أن إصرار واستمرار هجمات ميليشيا الحوثى الإرهابية بتوجيه عمليات عدائية متكررة بميناء الحديدة هو انتهاك صريح لاتفاق ستوكهولم، والذى يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية والمواثيق.

وأشاد البرلمان العربى، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وتصديها للأهداف الإرهابية التى تستهدف ضرب أمن واستقرار المنطقة، مجددًا دعمه الكامل لقوات تحالف دعم الشرعية، وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التى تشكل بعدًا ومرتكزًا استراتيجيًا هامًا فى المنطقة ككل.