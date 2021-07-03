الأمطار الغزيرة تودى بحياة شخصين وتدمر 10 منازل فى طوكيو

جدة - نرمين السيد - تسبب انهيار طينى هائل ناجم عن هطول أمطار غزيرة وسط العاصمة اليابانية طوكيو فى وفاة شخصين على الأقل، فيما لا يزال نحو 20 آخرين مدرجين على قائمة المفقودين، فضلا عن دمار نحو 10 منازل بالمنطقة.





وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن مدينة أتامى المتضررة فى محافظة شيزوكا وسط العاصمة شهدت سقوط أمطار غزيرة بطول ساحل البلاد المطل على المحيط الهادئ فى وقت سابق اليوم السبت، وبثت القناة لقطات مسجلة للدمار الذى لحق بها، كما أظهرت اللقطات استمرار تدفق المياه بقوة حتى بعد مرور 9 ساعات على الانهيار الطينى الأول مسببا لأضرر فادحة.

وتم الدفع بنحو 200 من أفراد قوات الدفاع الذاتى وشرطة العاصمة طوكيو، للانضمام إلى عمليات البحث والإنقاذ، كما أصدر المسئولون أعلى تحذير رسمى لنحو 20 ألف أسرة بالمدينة عقب وقوع الانهيار الطينى، كما تم إبلاغ الأشخاص بشأن تأمين سلامتهم على الفور.

وتعد الفترة الحالية ذروة موسم الأمطار فى اليابان، كما أن محافظتى شيزوكا، وكاناجاوا الأكثر تضررًا، فيما أشار المسئولون إلى أن مدينة أتامى قد شهدت بالفعل أكثر من متوسط هطول الأمطار طيلة شهر يوليو بأكمله.

كما أصدرت السلطات تحذيرات من وقوع انزلاق أرضى لأجزاء من محافظتى شيزوكا و كاناجاوا، مع تحذيرات من أنه قد يكون هناك المزيد من الانزلاقات الأرضية وفيضانات لأنهار فى المناطق المنخفضة.