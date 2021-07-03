“bem.onec” بنسبة نجاح 64.5% فتح موقع فضاء أولياء التلاميذ الآن والديوان الوطني للامتحانات

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن، موقع فضاء أولياء التلاميذ، الذي يعد من أهم الروابط التي يتم البحث عنها خلال الساعات القادمة نظراً لرفعه نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، والمنتظر إعلانها غداً الأحد الرابع من جولية بحسب إعلان وزارة التربية الوطنية الجزائرية، وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن المواقع الرسمية المختصة بإعلان النتيجة، وهي موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وموقع فضاء أولياء التلاميذ، بحساب ولي الأمر، لذا يجب على الآباء الذين ليس لهم حساب على الموقع الإسراع بتفعيل حساب رسمي لهم كي يتمكنوا من الدخول إلي الفضاء، والاطلاع على كشف النقاط من خلال أتباع الخطوات البسيطة التالية.

تفاصيل نتيجة البيام 2021

بلغت نسبة النجاح العامة 64.5% من عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان هذا العام والبالغ عددهم 640 ألف مترشح، وقالت الوزارة أنه جاري رفع تفاصيل النتيجة على المواقع الرسمية التابعة للوزارة، كي يتم الدخول عليها من قبل الطلاب برقم التسجيل أو من خلال حساب ولي التلميذ عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، واستخراج كشف الدرجات بتفاصيل النتيجة.

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ

الدخول على رابط tharwa.education.gov.dz. إذا كان ولي التلميذ ليس له حساب يقوم بالضغط على كلمة تسجيل جديد. ثم يقوم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ” اسم المستخدم، كلمة المرور”. ثم الضغط على أيقونة أبناء المتمدرسين. ثم تحديد الشهادة المتوسطة. الضغط على أستظهار النتائج لتظهر تفاصيل النتيجة بسهولة.

خطوات أنشاء حساب جديد على موقع فضاء أولياء التلاميذ

الدخول على المنصة الإلكترونية لفضاء أولياء التلاميذ.

الضغط على أنا لست ر وبورت أو مربع تذكرني.

تسجيل البيانات الشخصية الجديدة ” البريد الإلكتروني، كلمة السر”.

الضغط على شريط أستخدام الموقع بعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة.

الضغط على تسجيل الدخول لتتم عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح.

نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط 2021

من أهم النتائج التي تنتظرها الأسر في عموم الولايات الجزائرية خلال الساعات القليلة القادمة، فهي التي يتحدد على أثرها الدخول إلي المرحلة الثانوية العامة، فقد أعلنت وزارة التربية عن أداء أكثر من 640 ألف تلميذ الامتحانات في ظروف صعبة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ولكن الوزارة بمساعدة الجهات المسئولة، استطاعت الخروج بالامتحانات إلي بر الأمان.

الدخول إلي رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب. الضغط على زر أستظهار النتيجة.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقاتوزارة التربية الوطنية الجزائرية

من أهم الوزارات في الحكومة الجزائرية فهي المنوط بها تخريج العلماء والأطباء والمعلمين في المستقبل، لذا تلقى كل الدعم من الحكومة وأخذت الوزارة بكل أساليب العلم في الفترات السابقة، كي تستطيع التغلب على الظروف الصعبة التي واجهتا البلاد بسبب تفشي وباء كورونا.