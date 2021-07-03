أسرع تمويل سيارات الراجحي 1442 رابط تقديم طلب alrajhibank والخطوات

مصرف الراجحي بنك من مصارف المملكة العربية السعودية التي تقدم خدمات أفراد وشركات بطريقة سهلة وبسيطة عبر تطبيق الراجحي والموقع الالكتروني ومن تلك الخدمات الحصول على تمويل سيارات الراجحي 1442 واحدة من أهم الخدمات والعروض المقدمة لدي الراجحي، حيث لا تقتصر الخدمات المقدمة لدي مصرف الراجحي على الخدمات النقدية فقط، حيث يتيح مصرف الراجحي الفرصة أمام العملاء لشراء السيارات بالقسط من خلال الحصول على تقسيط الراجحي للسيارات بمميزات وشروط سداد بسيطة وممكنة، من خلال أشهر المؤسسات المصرفية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم العديد من المعاملات المالية طبقا لأحكام شروط الشريعة الإسلامية، ويمتاز البنك بتعدد فروعه المنتشرة حول دول العالم .

تمويل سيارات الراجحي

يقدم مصرف الراجحي عدد متميز من البرامج التمويلية الخاصة بشراء السيارات للمواطنين السعوديين والوافدين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم الدخول على موقع البنك ومعرفة عروض الراجحي للسيارات، وذلك من خلال مجموعة من الاختيارات ودن دفع أي دفعات مقدمة، ولكن يشترط على المتقدم أن يقوم بتحويل الراتب الشهري الخاص به إلى البنك مع مراعاة الحد الأدنى للراتب خلال فترة العمل بالنسبة للموظفين.

طريقة التقديم طلب تمويل بنك الراجحي

اليتم الحصول على خيارات تقسيط سيارات الراجحي بخطوات عملية بسيطة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تقديم طلب التمويل عن طريق فرع من فروع البنك المنتشرة بأنحاء المملكة

أوالتواصل مع أحد موظفي البنك على الرقم 8001241222.

وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للبنك تعبئة البيانات وتقديم نموذج طلب التمويل سيارات الراجحي.

ومن ثم يتحقق الموظفين من مدي مطابقة البيانات الشخصية ومطابقتها لشروط القبول أو ينقصها عدد من الإجراءات .

إحضار من صورة بطاقة الهوية الشخصية

وان لم تتوفر يمكنك إحضار صورة تأشيرة الاقامة

أو جواز السفر الخاص بالوافدين على أن يكون بتاريخ ساري.

خطاب تحويل المرتب

نموذج خاص ببان السعر.

أهم المستندات والأوراق المطلوبةفتح حساب الراجحي مباشر أفراد

يجب أن يكون لديك حساب في البنك، والذي يتم بسهولة فتح حساب الراجحي مباشر، وذلك عن طريق موقع البنك أو تطبيق الراجحي أون لاين، ثم تقوم بالتقديم على التمويل الشخصي أو العقاري، وتستعلم كذلك عن طريق البنك عن حاسبة التمويل وقيمة القسط، بعد الانتهاء من تسجيل وإدخال البيانات بشكل صحيح يحصل المتقدم على موافقة على طلب تمويل بنك الراجحي للسيارات، وهناك العديد من عروض وتخفيضات الراجحي والتي منها تقوم باختيار ما يناسبك عبر الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي المباشر أفراد، والتي تجد فيها أنواع السيارات والماركات، وتجد التخفيضات وطريقة تقسيط السيارات المناسبة مع اختيار منتجات التمويل والحلول التمويلية المقدم بالبنك لعملاءه.