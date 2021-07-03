فيديو.. إصابة 5 أشخاص جراء حريق فى أحراش شرقى القدس

جدة - نرمين السيد - وتم نقل المصابين إلى مستشفى هعيمق فى العفولة لتلقى العلاج الطبى، فيما التهمت النيران عشر سيارات كانت مركونة بجوار المنتجع. وتمكنت طواقم الإطفاء من احتواء الحريق الذى شب فى الأحراش. وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، تبين أن سبب اندلاع النيران هو إحراق مجموعة كبيرة من أغصان الأشجار بعد تقليمها. وأشارت القناة إلى السيطرة على الحريق الذى شب فى مستودع للخردة عند مدخل قرية الرامة الجليلية. وكان قد تم إخلاء خمسين منزلا وسمح لغالبية سكان المنازل التى أخليت بالعودة إليها، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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