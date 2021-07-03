فيديو.. قوات تيجراى تكذب آبى أحمد وتستعرض آلاف الأسرى من الجيش الإثيوبى

جدة - نرمين السيد - استعرضت قوات إقليم تيجراى، آلاف الأسرى من الجيش الإثيوبى، وهم يمشون وسط حشود تحتفل بالانتصار، وطرد القوات الحكومية من المدينة، فى تكذيب صريح لرئيس الوزراء آبى أحمد، الذى حاول إنكار هزيمة قوات حكومته فى الإقليم.





وقالت "صحيفة نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه خلال العرض فى ميكيلى عاصمة الإقليم، كان بعض الجنود الأسرى على نقالات، والبعض الآخر يضع ضمادات ملطخة بالدماء، بينما تم اقتيادهم إلى سجن كبير على الحافة الشمالية للمدينة، مشيرة إلى أن أكثر من 7 آلاف جندى إثيوبى أسير، سار لما يقارب 75 كيلومتراً جنوب غربى مكيلى، لمدة 4 أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهزيمة السريعة للقوات الإثيوبية، أظهرت انعكاساً كبيراً للحرب الأهلية التى أدت إلى نزوح ما يقرب من مليونى شخص فى المنطقة، وانتشار الجوع وتقارير عن تعرض المدنيين لفظائع وعنف، لافتة إلى أن موكب الأسرى كان توبيخاً واضحاً لرئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، الذى أعلن أن التقارير عن هزيمة قواته كانت "كذبة".

و​كانت جبهة تحرير تيجراى –الحزب الحاكم للإقليم سابقا– أعلنت يوم الاثنين الماضى، أنها عادت إلى السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلى، بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من القتال، فيما أعلنت الحكومة المركزية التى أطاحت بها وقف إطلاق نار فورى من جانب واحد، بحسب وكالة "سبوتنيك" للأنباء.

وقُتل الآلاف وأُجبر نحو مليونى شخص على ترك ديارهم فى تيجراى، بعد إعلان رئيس الوزارى الإثيوبى آبى أحمد شن الحرب على الإقليم، فى نوفمبر من العام الماضى، واندلع الصراع بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى والجيش الإثيوبى، ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة، وارتكبت القوات الإثيوبية والإريترية والأمهرة جرائم حرب فى الإقليم، نددت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وتجدد الصراع مع عمليات فرز الأصوات فى أعقاب الانتخابات الإثيوبية العامة، التى جرت الأسبوع الماضى، دون التصويت فى منطقة تيجراى الشمالية وأجزاء أخرى مضطربة، ومع ذلك، اعتبر رئيس الوزراء آبى أحمد هذه الانتخابات "يوما تاريخيا لإثيوبيا".