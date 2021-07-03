إزاحة الستار عن النصب التذكاري لرئيس كازاخستان الأول نور سلطان نزارباييف

جرت في العاصمة الكازاخية نور سلطان اليوم السبت مراسم إزاحة الستار عن النصب التذكاري لمؤسس كازاخستان المستقلة نور سلطان نزارباييف.
وجرت المراسم بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم-جومارت توكاييف الذي أشاد بمساهمة نزارباييف في بناء الدولة الكازاخية الحديثة، قائلا إن رئيس الدولة الأول طرح "مبادرات دولية عديدة وقاد بلادنا إلى منزلة الصدارة في السياسة الدولية".
وتابع توكاييف قائلا إن "العالم كله يعرف نزارباييف "كرجل سياسة كبير وشخصية تاريخية"، مضيفا أن "على أجيال الحاضر والمستقبل الاقتداء به ابنا عظيم لشعبه".
وتولى نور سلطان نزارباييف رئاسة كازاخستان (بصفتها جمهورية سوفيتية أولا في 1990-1991 ثم بصفتها دولة مستقلة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي) حتى استقالته من منصبه في مارس 2019 وانتقال السلطة إلى قاسم-جومارت توكاييف، رئيس هيئة البرلمان آنذاك.
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