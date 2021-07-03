فتح بوابة القبول الموحد في الجامعات والكليات الحكومية والتقنية و موعد وشروط التقديم

فتح بوابة القبول الموحد في الجامعات و الكليات الحكومية والتقنية ومواعيد وشروط التقديم هذا ما أعلنته لجنة الأشراف للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب بوزارة التعليم في المملكة وقد تم تحديد يوم الأحد المقبل لاستقبال طلبات القبول والتسجيل للطلاب في الجامعات الحكومية عبر بوابة القبول الموحد في منطقة الرياض وعلي الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة ضرورة التقديم مع توافر عدة شروط وضوابط و التي سبق الإعلان عنها وسوف نقوم بتوضيح على كل استفسارات الطلاب من طريقة التقديم و شروط التقديم وإيضاح موعد التقديم وكيفية إدخال رغبات الطالب وترتيبها بالجامعات والكليات التقنية عبر بوابة القبول الموحد.

موعد التقديم في بوابة القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية بالسعودية

تحدد موعد فتح باب القبول خلال الفترة القادمة من يوم الأحد 24\11\1442 هجرية وممدد فتح باب القبول حتى يوم 30\11\1442 هجرية وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب المقيدين أسماءهم بجميع المراحل الدراسية المختلفة بالمملكة في منطقة الرياض.

يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها داخل السعودية أو من خارج البلاد.

يشترط ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فترة من الزمن تعادل خمس سنوات.

اجتياز اختبار القدرات.

اجتياز الاختبار التحصيلي حسب التخصصات التي تتطلب ذلك.

يجب توافر الشروط والضوابط التي أعلنت عنها و حددتها كل جامعة أو الكلية التقنية.

يجب أن يكون الطالب المتقدم لائق طبيا.

شروط القبول بالجامعات والكليات التقنية

قد وضعت الجامعة عدة لوائح و أنظمة تمنع قبول كل من:-

الطالب الذي سبق له الحصول على شهادة البكالوريوس.

كما وضعت الكليات التقنية عدة لوائح وأنظمة تمنع قبول كل من:-

الطالب الذي سبق الحصول على الدبلوم و تمنع قبول الطالب الذي سبق وكان مفصولا لأسباب بغرض التأديب من الجامعات الحكومية أو الكليات التقنية بالمملكة أو أي مؤسسه أكاديمية.

بوابة القبول الموحد الخاص بالجامعات المتاحة للطلاب

تضم بوابة القبول الموحد الخاصة بالطالبات في مدينة الرياض الأتي:-

جامعة الملك سعود. جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. جامع الأميرة نوره. جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية طن. الكلية التقنية في مدينة الرياض.

طريقة إدخال الرغبات وفق شروط التخصصات

يشترط على كل طالب إدخال ما لا يقل عن 20 رغبة وفقا لما حددته البوابة الإلكترونية للقبول الموحد وان يتم ترتيب الرغبات من قبل الطالب حيث يتم ترتيب الرغبات حسب الأولوية مع العلم يجب أن يتمكن الطالب من ترتيب الرغبات والتخصصات من أهم الأساسيات التي يجب أن يلتزم بها الطالب بعناية و حرص مع توافق الرغبة بالشروط التي تم الإعلان عنها من قبل بوابة القبول الموحد.