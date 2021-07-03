إيطاليا.. 300 من مقدمي الرعاية الصحية يرفعون دعوى قضائية احتجاجا على إلزامهم...

تقدم 300 من مقدمي الرعاية الصحية في إيطاليا بدعوى قضائية من أجل إلغاء إلزام العاملين في القطاع الطبي والصحي بالتطعيم ضد كوفيد-19.

ورفعت الدعوى أمام محكمة بريشيا الإدارية شمال البلاد بالنيابة عن مقدمي الرعاية العاملين في منطقة لومباردي في بريشيا وكريمونا وبرغامو ومانتوا.

ونقلت صحيفة "إيل جورنال دي بريشيا" عن المحامي دانييل غرانارا صاحب هذه المبادرة، قوله "إنها ليست معركة ضد التطعيم ولكنها معركة ديموقراطية يتم إجبار الناس على المخاطرة تحت طائلة حرمانهم من ممارسة مهنهم".

ويتولى هذا المحامي الدفاع عن عشرات من مقدمي الرعاية الصحية الموقوفين لرفضهم تلقي اللقاح.

وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل على أن "الأشخاص العاملين في المنشآت الصحية الاجتماعية، في القطاعين العام والخاص، في الصيدليات ومحال بيع المستحضرات شبه الصيدلانية والعيادات الخاصة، ملزمون بتلقي اللقاح".

وفي حال مخالفة القرار ينقل مقدم الرعاية إذا كان عمله يتطلب الاتصال مع الناس، إلى قسم آخر أو يتم إيقافه عن العمل بدون أجر إذا لم يكن لدى صاحب العمل مهام جديدة يكلفه بها.

وكان مقدمو الرعاية والمعلمون أول من تم تطعيمهم في إيطاليا، إلى جانب كبار السن والفئات الضعيفة.

تم حتى الآن إعطاء 52,7 مليون جرعة لنحو 19,5 مليون شخص في إيطاليا، أي حوالى 36 بالمئة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما.