طريقة التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم Dream 2021 وأرقام الاتصال لسحب جوائز حلم مع مصطفي الآغا

الاشتراك في مسابقة الحلم هي احد أهم المسابقات التي يرغب الكثير بالاشتراك بها، حيث أن الاشتراك في مسابقة الحلم من الاشتراكات الهامة التي يبحث عليها الكثير من المواطنين داخل الوطن العربي وخارجه، مسابقة الحلم التي يتم تقديمها من المملكة العربية السعودية هي أحد أهم المسابقات العربية التي نالت إعجاب الكثير من المواطنين بجميع أنحاء الوطن العربي وخارجه، حيث تقدم قناة mbc مسابقة الحلم لجميع المواطنين دون تحديد فئات محددة للاشتراك في المسابقة، بل مُتاح للجميع الاشتراك في المسابقة، وتطرح مسابقة الحلم جوائز نقدية كبيرة تصل إلى 3.5 مليون دولار أمريكي يتم تقسيمها علي جوائز نقدية متنوعة، وتعد هذه الجوائز فرصة حقيقة لأحلام الكثير من المواطنين الذي يسعون للاشتراك بالمسابقة للفوز بها وبجوائزها المتنوعة، ويقوم بتقديم مسابقة الحلم الإعلامي المعروف مصطفي ألاغا الذي يتولى الإعلان عن الأسماء الفائزة بالمسابقة، وسوف نوضح لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم علي mbc لمن يرغب في الاشتراك في المسابقة، وطريقة الاستعلام عن الأسماء الفائزة في مسابقة الحلم 2021.

طريقة الاشتراك في سحب مسابقة الحلم عام 2021

الاشتراك في مسابقة الحلم يتم لجميع الأشخاص الراغبين في الاشتراك في المسابقة ويتم دخول السحب علي الجوائز المعلنة بمجرد اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتم كالتالي لجميع المشتركين:

يقوم كل شخص يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم بالبحث عن الرقم الخاص المرادف للبلد التي يقيم بها.

يتم إرسال رسالة نصية من أي جوال علي الرقم الخاص بالدولة التي يقيم بها الشخص، ثم كتابة كلمة حلم أو Dream.

تقوم مسابقة الحلم بإرسال بعض الأسئلة التي يتوجب علي الشخص القيام بحلها بدقة من خلال الرسائل.

ثم يتابع المشترك نتائج مسابقة الحلم علي القناة الرئيسية للمسابقة وهي mbc والذي يتم إذاعته علي الهواء مباشرة أمام الجميع لضمان نزاهة المسابقة والحيادية الكاملة أمام جميع المشتركين الذين قد اشتركوا من قبل من خلال إرسال الرسائل النصية عبر الرقم المُخصص لكل دولة.

أرقام الدول للاشتراك في مسابقة الحلم عام 2021

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة السعودية بإرسال رسالة علي رقم 650444 من شركة mobily.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة مصر بإرسال رسالة علي رقم 95450 من شركة فودافون.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الكويت بإرسال رسالة علي رقم 4141 من شركة GSM.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الإمارات بإرسال رسالة علي رقم 6070 من شركة Etisalat.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة عمان بإرسال رسالة علي رقم 90434 من شركة GSM.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة البحرين بإرسال رسالة علي رقم 94000 من شركة zain.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة العراق بإرسال رسالة علي رقم 2770 من شركة zain.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة فلسطين بإرسال رسالة علي رقم 6750 من شركة wataniya.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة لبنان بإرسال رسالة علي رقم 008821622775627 من شركة thuraya.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة سوريا بإرسال رسالة علي رقم 1555 من شركة mtn.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة سوريا بإرسال رسالة علي رقم 1565 من شركة syriatel.

يتم المشاركة في مسابقة الحلم من دولة الأردن بإرسال رسالة علي رقم 98880 من شركة orange.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الأردن بإرسال رسالة علي رقم 98858 من شركة zain.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة تونس بإرسال رسالة علي رقم 85819 من شركة tunisie telecom.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة تونس بإرسال رسالة علي رقم 85819 من شركة orange.

الاشتراك في مسابقة الحلم بأي مكان بالعالم

هناك بعض الدول لا يتوافر لها رقم مخصص من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم، لذلك تم توفير رقم ثابت للمشاركة والاتصال من جميع أنحاء العالم، ويتم الاتصال من خلال هذا الرقم 00821622775627 المتاح طوال أيام الأسبوع لجميع المشتركين الراغبين في الاتصال بمسابقة الحلم.

مسابقة الحلم mbc 2021 وشروط التسجيل بالمسابقة

حتي يستطيع كل فرد الاشتراك في مسابقة الحلم يجب توافر بعض الشروط وهي كالتالي: