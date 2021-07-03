رابط وظائف الحرس الملكي السعودي 1442 التسجيل على وظيفة عريف فني عبر معهد الإدارة العامة

رابط وظائف الحرس الملكي السعودي 1442، من الموضوعات التي تزايد عليها البحث خلال الساعات الأخيرة، نظراً لإعلان رئاسة الحرس الملكي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، عن فتح باب التسجيل لحملة الشهادة الثانوية العامة، للتقديم على مشروع التدريبي للبرمجة المؤهل للتوظيف، حيث يتم التعيين بعد التخرج على رتبة عريف، ويتمتع المقبولين بعدة مزايا خلال الدراسة وبعد التخرج، هذا وقد أكدت رئاسة الحرس الملكي على ضرورة توافر عدة شروط في المتقدمين لضمان القبول، على أن يتم التسجيل إلكترونياً خلال الفترة المحددة مع الالتزام بكتابة البيانات كاملة وصحيحة، وسنوضح لكم فيما يلي الرابط الرسمي المخصص للتسجيل وكذالك تفاصيل الخبر.

الدخول على الموقع الإلكتروني لمعهد الإدارة العامة “ipa.edu.sa“.

كتابة بيانات المتقدم بكل دقة وصحيحة.

الاطلاع على الشروط العامة والموافقة عليها.

رابط التسجيل على وظائف الحرس الملكي 1442موعد التسجيل على وظائف الحرس الملكي

يبدأ التسجيل من يوم الأحد الموافق 4 يوليو الجاري، الموافق 24 ذي القعدة 1442، ويقوم الراغبين في التسجيل بالدخول على الرابط الموضح بعاليه واتباع الخطوات حتي تمام التسجيل.

برمجة الحاسب الآلي.

إدارة سلاسل الإمداد.

السكرتير التنفيذي.

يتم التعيين عقب اجتياز التدريب على رتبة عريف. تحتسب فترة الدراسة في المعهد ضمن سنوات الخدمة العسكرية. يحصل الطالب على مكافأة مالية قدرها 1000 ريال سعودي خلال فترة الدراسة. الحصول على تأمين طبي والمعالجة بالمستشفيات العسكرية.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثني من نشأ مع والده خارج المملكة لخدمة البلاد. يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في أحد التخصصات التالية “العلوم الطبيعية، العلوم الإدارية والاجتماعية، العلوم الشرعية”. أن يكون قد أدي اختبارات القدرات والتحصيلي المعتمد من مركز قياس. ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يتعدى 30 عام. أن لا يقل الطول عن 170 سم ويتناسب الطول مع الوزن. يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه بقضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. ألا يكون مفصول من أي من الكليات أو المعاهد العسكرية. لا يكون موظفاً في أي من الجهات الحكومية سواء مدنية أو عسكرية. أن لا يكون متزوج من غير سعودية. يتم اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية. يقوم المتقدم بالتعهد بأداء الخدمة العسكرية لمدة أربع سنوات.

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