رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الأبتدائي العراق 2021 عبر موقع وزارة التعليم العراقية

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الأبتدائي العراق 2021 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من أولياء الأمور والطلاب في دولة العراق في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بالحصول علي رابط النتيجة وأيضاً معرفة طريقة الاستعلام عن هذه النتيجة بعد إن تعلن عنها وزارة التعليم العراقية.

نتائج الصف السادس الأبتدائي العراق 2021

حتي الأن لم تقوم وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن نتيجة الطلاب في الصف السادس الأبتدائي ولكن الوزارة تقوم في الفترة الحالية بالإنتهاء من عملية رصد درجات الطلاب وأعمال الكنترول النهائية حتي يتم الإعلان عن النتيجة التي من المتوقع إن تقوم الوزارة بالإعلان عنها في الأسبوع الحالي وخاصة بعد ما كشفت الوزارة عن أسماء الطلاب الأوائل علي مستوي جمهورية العراق.

أسماء أوائل الصف السادس الأبتدائي في العراق

قامت وزارة التعليم في العراق بالإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل علي مستوي جمهورية العراق في الصف السادس الأبتدائي للعام الدراسي الجاري وهم:

ملك هاني محمد السيد.

محمود محمد محمود أمان.

محمود ممدوح محمد علي.

فرح محمد فتحي عطية.

شهد شريف علي محمد علي.

سلمي أيمن عصمت عباس.

حلا إيهاب محمد ضياء الدين.

ندا علاء عمارة حسين.

عبد الرحمن حسام الدين محمود.

محمد نزية أحمد شعلان.

نغم أمين عبدالله السالم.

رنا خالد مصطفي عامر.

عمرو محمد فتحي المنياوي.

محمد محمود عبدالله عبد الحفيظ.

أسراء نبيل كاشف موسي.

علي هشام محمد قناوي.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الأبتدائي العراق 2021

أوضحت الوزارة بأن الاستعلام عن نتيجة الطلاب سيكون إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للوزارة علي شبكة الأنترنت حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية: