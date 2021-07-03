ظهور نتائج البيام 2021 برقم التسجيل عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ

نتائج البيام 2021، ننتظر جميعا موعد الكشف عن نتائج المرحلة المتوسطة والتي أوشكت على الظهور رسميا خلال ساعات قليلة من الآن عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك وفقاً لما صرحت به وزارة التربية الوطنية بالجزائر في بيان رسمي لها منذ قليل، موضحة فيه أن نتائج البيام جاءت مرتفعة هذا العام بالرغم من كافة الظروف الصعبة التي واجهها الطلاب بسبب انتشار جائحة كورونا في البلاد.

نتائج البيام 2021

ينتظر كل من الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتائج البيام 2021، ويرغبون في معرفة خطوات الكشف عن تفاصيل النتائج، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر أنه سوف يتم نشر النتائج علي موقع الديوان الوطني أو من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ، وذلك لتسهيل الأمور على جميع الطلاب وأولياء الأمور في معرفة معدلاتهم دون الخروج من المنزل، وكان ذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومواكبة الاستراتيجية المتبعة الآن في معظم دول العالم باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة؛ التي ساعدت بشكل كبير في توفير الوقت والجهد

خطوات الاستعلام عن نتائج البيام 2021

ذكرنا في السطور السابقة أنه حرصت وزارة التربية الوطنية بالجزائر على تفعيل الرابط الخاص بموقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، وكذلك بإطلاق منصة فضاء أولياء التلاميذ ليتمكن كل من الطلاب أو أولياء الأمور من الاطلاع على معدلات نتائج الفصل الدراسي الثاني، الذي تم انعقاده في شهر يونية الماضي، في ظل تطبيق أقصى قدر من الإجراءات الاحترازية المكثفة التي ساعدت على مرور فترة الامتحانات بسلام، و حان الآن موعد البحث عن كيفية استخراج النتيجة بشكل الكتروني عبر المواقع المذكورة، وهو ما كثر البحث عنه بالفعل في الأيام القليلة الماضية، وفيما يلي نوضح لكم أهم الخطوات التي يمكنكم اتباعها لاستخراج النتائج:-

الخطوة الأولى: يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المخصص لإعلان النتيجة.

للامتحانات والمسابقات المخصص لإعلان النتيجة. ومن ثم إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب.

بعد ذلك يقوم بكتابة الرقم السري، مع تحديد الولاية والمرحلة الدراسية المنتمي لها الطالب.

ثم يقوم بالضغط على ايقونة اظهار النتيجة.

قدمنا لكم من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني رابط وكيفية الاستعلام عن نتائج المتوسط 2021 (نتائج البيام) من خلال موقع النتائج الرسمي، وذلك يتم عن طريق القيام بالعديد من الخطوات السهلة والبسيطة، حيث يتم الدخول الي الموقع الرسمي الخاص بالنتائج ومن ثم القيام بادخال البيانات الطلوبة في خاناتها ومن ثم التمكن من الاستعلام عن النتائج. تابعونا نقدم لكم كل جديد حول النتائج وكيفية الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر.