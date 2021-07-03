التحقق من دعم الموارد البشرية وطريقة التسجيل للعاطلين

التحقق من دعم الموارد البشرية من أهم الخدمات الالكترونية التي يقدمها صندوق دعم الموارد البشرية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، والذي من خلاله يتم النهوض بالثروة البشرية داخل المملكة، لذا فيقوم الأفراد بالبحث عن استعلام دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص بالإضافة إلى البحث عن إجابة التساؤل المتكرر كيف أعرف أن الموارد البشرية تدعمني ويمكن الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال نظام استعلامات الموارد البشرية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التحقق من دعم الموارد البشرية.

التحقق من دعم الموارد البشرية

قام صندوق دعم الموارد البشرية بإتاحة التحقق من دعم الموارد البشرية عن طريق الهوية الوطنية للمستعلم ويمكن الاستعلام عن طريق الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع صندوق التنمية البشرية.

الذهاب إلى أيقونة خدمات الأفراد.

يطلب بعد ذلك الموقع رقم الهوية الوطنية للمستعلم.

يقوم بعد ذلك المستعلم بكتابة رقم الطلب الخاص به ومن ثم الضغط على كملة تحقق لتظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالدعم للمواطن المستعلم.

استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهويةدعم الموارد البشرية للعاطلين

يستطيع المواطنين العاطلين التقديم من خلال صندوق التنمية البشرية للحصول على الدعم حتى يتمكن من امتلاك وظيفة مناسبة له، ويمكن معرفة طريقة التسجيل في الموارد البشرية للعاطلين من خلال الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى موقع صندوق تنمية الموارد البشرية.

التوجه إلى أيقونة الأفراد والنقر عليها ومن ثم الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.

يتم اختيار كلمة البوابة الوطنية للعمل، وبعدها الضغط على كلمة إنشاء حساب جديد.

يطلب بعد ذلك الموقع بعض المعلومات الخاصة بالمتقدم كالاسم، وعنوان السكن، ورقم الهوية الوطنية، والبريد الإلكتروني وكذلك عنوان السكن.

بعد ذلك يتم إدخال بعض المعلومات عن التعليم مثل المؤهل والخبرات والدورات التي قام المتقدم بالحصول عليها.

يطلب بعد ذلك الموقع إرفاق بعض الأوراق كالسيرة الذاتية.

يقوم بعد ذلك المتقدم بالضغط على كلمة إتمام التسجيل ليتم التسجيل بنجاح ومتابعة الصندوق للاستعلام عن قبول الطلب من عدمه باستخدام رقم التسجيل.

طريقة التسجيل في الموارد البشرية للخريجين

يمكن للخريجين من أبناء المملكة التقديم للحصول على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال الطريقة التالية: