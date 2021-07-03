مسؤولون: هجوم على سفينة شحن إسرائيلية بالمحيط الهندي

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن سفينة شحن إسرائيلية تعرضت لهجوم في المحيط الهندي، السبت.

وقالت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية نقلا عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إن طاقم السفينة لم يصب بأذى، كما لم تلحق أضرار بالغة بالسفينة.

وذكرت أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت قوات إيرانية هاجمت سفينة الشحن التي يملكها إسرائيليون.

وكانت قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران قد ذكرت في وقت سابق، أن السفينة تعرضت لهجوم في المحيط الهندي.