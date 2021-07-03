عاجل.. قائد تحرير تيجراى: مستقبلنا كجزء من إثيوبيا أصبح موضع شك

جدة - نرمين السيد - وهاجم قائد جبهة تحرير تيجراى، رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، واصفا إياه بـال "متهور وعديم الخبرة وتجاوز حدوده".

واستعرضت قوات إقليم تيجراى، آلاف الأسرى من الجيش الإثيوبى، وهم يمشون وسط حشود تحتفل بالانتصار، وطرد القوات الحكومية من المدينة، فى تكذيب صريح لرئيس الوزراء آبى أحمد، الذى حاول إنكار هزيمة قوات حكومته فى الإقليم.

وقالت "صحيفة نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه خلال العرض فى ميكيلى عاصمة الإقليم، كان بعض الجنود الأسرى على نقالات، والبعض الآخر يضع ضمادات ملطخة بالدماء، بينما تم اقتيادهم إلى سجن كبير على الحافة الشمالية للمدينة، مشيرة إلى أن أكثر من 7 آلاف جندى إثيوبى أسير، سار لما يقارب 75 كيلومتراً جنوب غربى مكيلى، لمدة 4 أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهزيمة السريعة للقوات الإثيوبية، أظهرت انعكاساً كبيراً للحرب الأهلية التى أدت إلى نزوح ما يقرب من مليونى شخص فى المنطقة، وانتشار الجوع وتقارير عن تعرض المدنيين لفظائع وعنف، لافتة إلى أن موكب الأسرى كان توبيخاً واضحاً لرئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، الذى أعلن أن التقارير عن هزيمة قواته كانت "كذبة".