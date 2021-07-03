بوابة القبول الموحد الرياض للتقديم على الجامعات وكليات التقنية 1443

بوابة القبول الموحد في الرياض تبدأ تقديم الجامعات الحكومية وكليات التقنية للعام الدراسي الجديد 1443، للتسجيل في السنة الأولى للدارسة بالجامعات وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقد دعت منصة القبول الإلكتروني بالرياض الطلاب والطالبات لبدء الدخول على موقعها الرسمي وتسجيل الحساب الشخصي، ثم استعراض ما قدمته من شروط للالتحاق بكل برنامج دراسي وتخصص في كل كلية، ونظام القبول الجامعي، وتعليمات التسجيل وإدخال الرغبات حتى يتمكن خريج شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التحضير المبكر لمرحلة التسجيل الجامعي

بوابة القبول الموحد بالرياض

تستقبل بوابة القبول الموحد الرياض طلبات التسجيل على الجامعات الحكومية في المنطقة، وكليات التقنية وفروعها التابعة غلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لدراسة برنامج البكالوريوس، وسيكون هذا من يوم الأحد 4 من شهر يوليو الجاري، حيث يتم فتح رابط بوابة القبول الموحد للطلاب، على أن يكون فتح الخدمة نفسها وتفعيل رابط قبول إلكتروني للطالبات الموحد من يوم بعد غدا الإثنين الموافق 25/ 11/ 1442.

تنتهي فترة القبول الجامعي للطلاب يوم 30 ذي القعدة، إما للطالبات فيكون موعد انتهاء فترة إدخال وترتيب الرغبات على الالتحاق بالجامعات الحكومية وكليات التقنية وفق الضوابط والشروط في يوم 1-12-1442، ولا توجد أولوية في القبول من حيث تاريخ التقديم.

رابط القبول الموحد الإلكتروني للجامعات الحكومية

التقديم سيكون على الجامعات الحكومية في الرياض، وتشمل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك سعود، جامعة الأمير سطام، جامعة شقراء، جامعة المجمعة، وكلية التقنية عبر قبولي على حسب التخصصات والبرامج الدراسية الموضحة أمام كل جامعة وما بها من كليات، على أن يكون التسجيل في بوابة القبول الموحد الإلكترونية من خلال تلك الروابط.

هناك تعليمات حول كيفية التسجيل وترتيب الرغبات في بوابة القبول الموحد، وشروط القبول في كل كلية جامعية والتخصصات المتاحة بها، وهي أمور يجب على الطالب أو الطالبة التعرف عليها جيداً، واتباع إرشادات وتعليمات التقديم الإلكتروني على العام الجامعي 1443، ومنها الدراسة المسائية والصباحية في كليات التقنية، وشروط القبول في برنامج اللغة الإنجليزية.