رابط نتائج الثاني عشر الإمارات موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

، أهم مواضيع البحث في الوقت الحالي من قبل 29 ألف 89 طالب وطالبة هم عدد طلاب الثانوية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقسمين إلي 19152 طالب منتسبين إلي المدارس الحكومية وعدد 8411 طالب وطالبة يتعلمون في المدارس الخاصة، وكانت أمتحانات الثانوية العامة في الإمارات قد بدأت يوم 2021/06/19 واستمرت حتى يوم 2021/06/30 من نفس الشهر، وسط إجراءات لم تشهدها وزارة التربية والتعليم من قبل من حيث التعقيم الشامل لكل منسوبي عملية الامتحان، من طلاب ومراقبين وكافة الجهات المعاونة حتى تم الانتهاء من الامتحانات بسلام، والآن رفع النتائج عبر المواقع الرسمية كي يستطيعون الاستعلام عنها إلكترونياً حفاظاً على الطلاب من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

نتائج الثاني عشر الإمارات 2021

كانت وزارة التربية في دولة الإمارات قد بدأت على الفور في تصحيح ألامتحانات بمجرد الانتهاء منها وتم عمل كل مراحل عملية التصحيح والمراجعة النهائية، واليوم تم الإعلان على موقع الوزارة الرسمي على تويتر أن النتيجة ستكون متاحة غداً الإخذ عبر موقع الوزارة الرسمي برقم الجلوس.

رابط نتيجة الثانوية العامة الإماراتية

نتيجة الثانوية العامة أهم نتيجة يتحدد عليها مستقبل الطالب العلمي فهي المؤهلة إلي الجامعة التي يحلم بها كافة الطلاب وإذا لم يحصل الطالب على الدرجات الجيدة لن يستطيع الالتحاق بالكلية التي يتمناها لذا تجد أن هذه النتيجة هامة للغاية للطالب وأسرته التي تعيش عام الثانوية العامة في حالة من القلق والتوتر حتى يتم إعلان النتائج وتحقيق الدرجات الجيدة.

رابط نتائج الثاني عشر الإمارات

الدخول على رابط moe.gov.ae. تسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب. الضغط على أيقونة قبول الشروط العامة. تحديد الصف الدراسي الراغب في الاستعلام عنه ” الصف الثاني عشر”. الضغط بعد ذالك على تسجيل الدخول. ثم الضغط على أـيقونة عرض النتيجة لتظهر كافة التفاصيل من درجة النجاح والنسبة العامة للنجاح.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

تسعى دائماً دولة الإمارات في الريادة في كافة المجالات، ومن أهم هذه المجالات هي التعليم الذي يعد قاطرة التقدم للأمم، لذا تجد القيادة الإماراتية تشجع المتفوقين في كافة المراحل التعليمية، وتدعم وزارة التربية والتعليم كي تحقق أهداف دولة الإمارات في التميز والتفوق.