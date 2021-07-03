ضوابط وشروط التسجيل في جامعة أم القرى لمن تخطي الـ 25 عاماً 1442

هناك عدة شروط وضوابط لـ التسجيل في جامعة أم القرى في المملكة السعودية، والتي تجدها تفصيلياً في هذا التقرير. عبر موقع “ثقفني” ضمن الخدمات الإليكترونية التي يقدمها لقراءة على مدار اليوم. وعليه فقد قامت جامعة أم القرى، بالمبادرة في حصر ودراسة الظروف الخاصة، بالطلبة الذي قد تأخروا عن عن الدراسة، من الذين قد زاد أعمارهم عن 25 عاماً، أو الذين قد مر أكثر من 5 سنوات على تخرجهم، ولم يتثتي لهم الفرصة لاستكمال المرحلة الجامعية، حيث وقد ذلك نظراً لظروف قسرية قد منعتهم من الالتحاق بالجامعة.

القبول في جامعة أم القرى 1442

صرح الدكتور خالد الثقفي في حديث له، أن جامعة أم القرى، سوف تسمح بإستقبال الطلبات للمتقدمين للالتحاق بالجامعة، ويتم ذلك بعد ملئ النموذج الإليكتروني الذي قد خصص للطلبة المتأخرين، والذي يتم عرضها على مجالس علمية متخصصة للنظر، وروئية مدي استحقاق الطالب في التسجيل في جامعة أم القرى، واستكمال مختلف الجراءات القبول أم لا، وذلك وفق اللوائح والقوانين التي تنتهجها الجامعة. كما تابع كدا أنه يكون جميع إجراءات التقديم في جامعة أم القرى، إليكترونياً 100%, كما شدد على ضرورة استقصاء المعلومات والمصادر الصحيحة قبل إجراء التقديم.

خطوات ورابط التسجيل في جامعة أم القرى

لاستكمال إجراءات تسجيل القبول بجامعة أم القرى بصورة صحيحة، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها بعناية، كما نهيب بضرورة التأكد من صحة كافة البيانات المدرجة قبل التسجيل، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

النقر على رابط التسجيل في جامعة أم القرى.

إدراج الاسم رباعياً، في مكانه المخصص له على صفحة موقع التقديم.

ادخال رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

اختيار نوع الجنس (ذكر/ انثي).

كتابة سن المتقدم، ورقم الجوال، وتاريخ ومحل الميلاد.

إدراج صور المستندات التي تثبت صحة البيانات المطلوبة.

تقديم أسباب عن تأخر المتقدم للاتحاق بالجامعة.

نبذة عن جامعة أم القرى

أمر الملك عبدالعزيز عام 1369م، بإنشاء كلية الشريعة بمكة المكرمة، والتي كانت نواة لتأسيس جامعة أم القرى، ورغم حداثة إنشاءها فتظل من أهم وأفضل الجامعات في المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، كما برزت كمؤسسة علمية مميزة، في مختلف علوم الشريعة الاسلامية، والدراسات الإسلامية، والتربية، وانحدر منها بعد ذلك مختلف الكليات العلمية والأدبية، منها؛ كلية اللغة العربية، والعقيدة والفلسفة، وأيضاً كليات العلوم والطب والهندسة.