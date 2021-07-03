اعتقال 11 فى مواجهة بين جماعة مسلحة والشرطة قرب بوسطن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، كانت الحادثة سبباً فى إغلاق طريق رئيسى مع بدء عطلة يوم الاستقلال الأمريكى.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن المشتبه بهم أعضاء فى جماعة "رايز أوف ذا مورز"، التى لا تعترف بالقوانين الأمريكية لكنها تدعى أنها سلمية.

واعتقلت الشرطة رجلين فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، بينما كان أفراد الشرطة يتفاوضون مع قادة الجماعة، سعياً لاستسلامهم سلمياً. وقالت الشرطة فى بيان إنها اعتقلت سبعة آخرين بعد العاشرة صباحاً.

وظلت الشرطة فى مكان الحادث واعتقلت اثنين آخرين، ليرتفع عدد المعتقلين الإجمالى إلى 11، ولم يرد المزيد من المعلومات حتى الآن.

وقالت الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن إطلاق أعيرة نارية أو وقوع إصابات خلال المواجهة التى بدأت حوالى الساعة الواحدة صباحاً عندما شاهد شرطى سيارتين متوقفتين وإلى جانبهما مسلحون بالبنادق والمسدسات.