عاجل.. غارات إسرائيلية تستهدف موقعا لحماس جنوب غزة

جدة - نرمين السيد - ولم ترد بعد تفاصيل أوفى بشأن هذه الغارات، وما إذا كانت خلفت خسائر بشرية أو مادية.
وتأتى الغارات بعدما شن الجيش الإسرائيلى، ليلة الجمعة، غارات مشابهة على مواقع تابعة للحركة ذاتها، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان مساء الجمعة: "أغارت طائرات حربية الليلة على مواقع لإنتاج وسائل قتالية لمنظمة حماس الإرهابية، حيث استخدمت المواقع المستهدفة من قبل حماس لتطوير الأسلحة".
ويعيش قطاع غزة حالة من الهدوء النسبى بعد حرب شنتها إسرائيل على القطاع فى مايو الماضى، استمرت 11 يوما، وتسببت بمقتل أكثر من 250 فلسطينيا وإصابة العشرات، فضلا عن تدمير كبير فى المبانى السكنية.
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